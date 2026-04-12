Битва за золото. Прогнозы специалистов на матч ЛНЗ – Шахтер
В предстоящем поединке встретятся первая и вторая команды текущего чемпионата
Завтра, 13 апреля в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч тура а, может, и всего чемпионата – ЛНЗ – «Шахтер». Ожиданиями от этого противостояния, а также прогнозами на поединок первой и второй команд турнирной таблицы эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделились отечественные специалисты.
Александр Поклонский
0:1
«Без сомнения, что игра будет сложной для обоих соперников, особенно для «Шахтера», которому, несмотря на победу в Лиге конференций предстоял долгий переезд домой. Впрочем, у «горняков» приличная глубина состава, что позволяет наставнику практически безболезненно делать замены.
Поэтому я ставлю на «Шахтер», который выиграет и, тем самым, практически обеспечит себе первое место. Команде Арды Турана нужно еще выступать в Европе, а победа над ЛНЗ позволит чувствовать себя с хорошим запасом в чемпионате».
Юрий Сак
0:2
«Сразу хочу похвалить ЛНЗ, который не выпал из четверки. Более того, подопечные Виталия Пономарева после 22-х туров продолжает борьбу за первое место. И это для всех является неожиданностью. Этот коллектив отличает дисциплина, характер, физическая готовность. Они умеют терпеть.
Что касается «Шахтера», то он выше классом. А, тем более, что на фоне победы в поединке Лиги конференций команда Арды Турана пребывает в хорошем психологическом состояние и понимает, что это, возможно, матч за чемпионство. Конечно, хочется увидеть классный футбол, чтобы была интрига, однако я отдаю предпочтение донецкой команде».
Олег Федорчук
0:2
«После убедительной победы в еврокубках «Шахтер» психологически находится в хорошем состоянии. Чтобы мы не говорили об ЛНЗ, сила «горняков» в индивидуальном мастерстве. И это поединок, который им нельзя проигрывать. Черкасская команда, уверен, будет сопротивляться, но у них нет такого давления, что кровь из носу нужно побеждать. Считаю, что и второе место для них будет большим успехом. А вот «Шахтер» после третьей позиции в прошлом чемпионате, на карту поставит все, чтобы взобраться на верхнюю ступень пьедестала почета».
Турнирная таблица УПЛ-2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|22
|16
|2
|4
|33 - 12
|13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье
|50
|2
|Шахтер Донецк
|21
|15
|5
|1
|51 - 12
|13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов
|50
|3
|Полесье
|23
|14
|4
|5
|41 - 15
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|46
|4
|Динамо Киев
|23
|12
|5
|6
|49 - 25
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|41
|5
|Металлист 1925
|22
|10
|8
|4
|25 - 13
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|38
|6
|Кривбасс
|23
|10
|7
|6
|35 - 32
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|37
|7
|Колос Ковалевка
|23
|8
|10
|5
|21 - 21
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|34
|8
|Заря
|22
|8
|8
|6
|31 - 27
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря
|32
|9
|Карпаты Львов
|23
|8
|8
|7
|32 - 26
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|32
|10
|Верес
|22
|6
|8
|8
|19 - 25
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|26
|11
|Оболонь
|23
|6
|7
|10
|20 - 38
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|25
|12
|Эпицентр
|23
|7
|2
|14
|26 - 36
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|23
|13
|Кудровка
|23
|5
|6
|12
|25 - 38
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|21
|14
|Рух Львов
|23
|6
|2
|15
|17 - 36
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|20
|15
|Александрия
|23
|2
|6
|15
|17 - 45
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|12
|16
|Полтава
|23
|2
|4
|17
|19 - 60
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|10
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр поделился эмоциями после боя
Шоу на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоялось в ночь на 12 апреля
