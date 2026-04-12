Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 18:30 | Обновлено 12 апреля 2026, 19:44
Битва за золото. Прогнозы специалистов на матч ЛНЗ – Шахтер

В предстоящем поединке встретятся первая и вторая команды текущего чемпионата

Шахтер. Шахтер – ЛНЗ

Завтра, 13 апреля в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч тура а, может, и всего чемпионата – ЛНЗ – «Шахтер». Ожиданиями от этого противостояния, а также прогнозами на поединок первой и второй команд турнирной таблицы эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделились отечественные специалисты.

Александр Поклонский

0:1

«Без сомнения, что игра будет сложной для обоих соперников, особенно для «Шахтера», которому, несмотря на победу в Лиге конференций предстоял долгий переезд домой. Впрочем, у «горняков» приличная глубина состава, что позволяет наставнику практически безболезненно делать замены.

Поэтому я ставлю на «Шахтер», который выиграет и, тем самым, практически обеспечит себе первое место. Команде Арды Турана нужно еще выступать в Европе, а победа над ЛНЗ позволит чувствовать себя с хорошим запасом в чемпионате».

Юрий Сак

0:2

«Сразу хочу похвалить ЛНЗ, который не выпал из четверки. Более того, подопечные Виталия Пономарева после 22-х туров продолжает борьбу за первое место. И это для всех является неожиданностью. Этот коллектив отличает дисциплина, характер, физическая готовность. Они умеют терпеть.

Что касается «Шахтера», то он выше классом. А, тем более, что на фоне победы в поединке Лиги конференций команда Арды Турана пребывает в хорошем психологическом состояние и понимает, что это, возможно, матч за чемпионство. Конечно, хочется увидеть классный футбол, чтобы была интрига, однако я отдаю предпочтение донецкой команде».

Олег Федорчук

0:2

«После убедительной победы в еврокубках «Шахтер» психологически находится в хорошем состоянии. Чтобы мы не говорили об ЛНЗ, сила «горняков» в индивидуальном мастерстве. И это поединок, который им нельзя проигрывать. Черкасская команда, уверен, будет сопротивляться, но у них нет такого давления, что кровь из носу нужно побеждать. Считаю, что и второе место для них будет большим успехом. А вот «Шахтер» после третьей позиции в прошлом чемпионате, на карту поставит все, чтобы взобраться на верхнюю ступень пьедестала почета».

Турнирная таблица УПЛ-2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 22 16 2 4 33 - 12 13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 50
2 Шахтер Донецк 21 15 5 1 51 - 12 13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 50
3 Полесье 23 14 4 5 41 - 15 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 46
4 Динамо Киев 23 12 5 6 49 - 25 17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 41
5 Металлист 1925 22 10 8 4 25 - 13 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 38
6 Кривбасс 23 10 7 6 35 - 32 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 37
7 Колос Ковалевка 23 8 10 5 21 - 21 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 34
8 Заря 22 8 8 6 31 - 27 17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 32
9 Карпаты Львов 23 8 8 7 32 - 26 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 32
10 Верес 22 6 8 8 19 - 25 20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 26
11 Оболонь 23 6 7 10 20 - 38 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 25
12 Эпицентр 23 7 2 14 26 - 36 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 23
13 Кудровка 23 5 6 12 25 - 38 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 21
14 Рух Львов 23 6 2 15 17 - 36 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 20
15 Александрия 23 2 6 15 17 - 45 20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 12
16 Полтава 23 2 4 17 19 - 60 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава 10
По теме:
Тренер Кудровки взял вину за поражение Кривбассу: «Счет не по игре»
Король воздуха Джордан. Заря победила Эпицентр
Заря – Эпицентр – 1:0. Продолжение серии. Видео гола и обзор матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Бокс | 12 апреля 2026, 11:11 1
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»

Александр поделился эмоциями после боя

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12 апреля 2026, 09:44 0
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона

Шоу на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоялось в ночь на 12 апреля

Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Футбол | 12.04.2026, 18:47
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Бокс | 12.04.2026, 09:23
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Футбол | 12.04.2026, 13:23
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Реально цікаво, що з себе уявляє ЛНЗ - це буде справжня перевірка на міцність черкаської команди.
Прогнозы всего трех "спецов" и все трое на Шахтер ставят.)
ЛНЗ- только выигрыш, вы сможете!
тяжко буде грати ШеДонцям після гри в ЛК.
але суддівський корпус налаштований позитивно.))
Популярные новости
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 435
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
11.04.2026, 01:42 2
Футбол
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 5
Баскетбол
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 54
Футбол
