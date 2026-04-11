11 апреля 2026, 18:14 |
5697
1

Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо

Авторитетный специалист остался разочарован действиями «бело-синих»

11 апреля 2026, 18:14 |
5697
1 Comments
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Динамо. Металлист 1925 – Динамо

Сегодня, 11 апреля в одном из центральных матчей 23-го тура в Житомире встречались «Металлист 1925» и «Динамо». Данное противостояние завершилось победой харьковской команды – 1:0.

Своим мнением об этом поединке с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, каким будет ваше резюме поединка «Металлист 1925» – «Динамо»?
– Это был, можно сказать, простой матч. Да, у «Динамо» было игровое преимущество, но не более того. Передачи друг другу и все. Нет скорости, фланговых передач с завершающим ударом. Да и голевые моменты можно пересчитать на пальцах одной руки. Я остался разочарован действиями киевлян.

– У «Металлиста 1925» один удар в створ?
– Такое в футболе бывает. Была потеряна концентрация, вот и получили. Разочаровывает то, что после пропущенного мяча оставалось еще почти 20 минут, но за это время динамовцы не сделали ничего конструктивного у ворот соперника.

– «Динамо» не хватало Матвея Пономаренко?
– Безусловно. Я так и не понял, чем на поле занимался Герреро. Повторюсь, что можно владеть и 90% игрового времени, но без остроты голов не будет.

– После двух поражений кряду киевлянам будет сложно добраться до пьедестала?
– Думаю, да. Здесь бы не опуститься ниже в турнирной таблице – «Металлист 1925» уже поджимает. Теперь команде Игоря Костюка нужно, видимо, сконцентрироваться на Кубке Украины, чтобы хоть как-то спасти сезон.

Сергей Демьянчук
До кінця матчу залишалося 20 хвилин?
Спорт.юа
Смотрите вы достаете нафталин.
Чтобы уколоть самый популярный клуб страны.
Я понимаю это приносит удовольствие зарплату и т.д.
Но опять же почему так топорно.
Неужели вы не можете это сделать качественно.
Вы выглядите смешно.
И хотя бы проявляйте уважение к Сабо ему почти 90.
