Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо

Сегодня, 11 апреля в одном из центральных матчей 23-го тура в Житомире встречались «Металлист 1925» и «Динамо». Данное противостояние завершилось победой харьковской команды – 1:0.

Своим мнением об этом поединке с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, каким будет ваше резюме поединка «Металлист 1925» – «Динамо»?

– Это был, можно сказать, простой матч. Да, у «Динамо» было игровое преимущество, но не более того. Передачи друг другу и все. Нет скорости, фланговых передач с завершающим ударом. Да и голевые моменты можно пересчитать на пальцах одной руки. Я остался разочарован действиями киевлян.

– У «Металлиста 1925» один удар в створ?

– Такое в футболе бывает. Была потеряна концентрация, вот и получили. Разочаровывает то, что после пропущенного мяча оставалось еще почти 20 минут, но за это время динамовцы не сделали ничего конструктивного у ворот соперника.

– «Динамо» не хватало Матвея Пономаренко?

– Безусловно. Я так и не понял, чем на поле занимался Герреро. Повторюсь, что можно владеть и 90% игрового времени, но без остроты голов не будет.

– После двух поражений кряду киевлянам будет сложно добраться до пьедестала?

– Думаю, да. Здесь бы не опуститься ниже в турнирной таблице – «Металлист 1925» уже поджимает. Теперь команде Игоря Костюка нужно, видимо, сконцентрироваться на Кубке Украины, чтобы хоть как-то спасти сезон.