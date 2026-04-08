Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок сборной Украины удивил прогнозом борьбы за чемпионство
Украина. Премьер лига
08 апреля 2026, 11:04 | Обновлено 08 апреля 2026, 11:22
1

Бывший игрок сборной Украины удивил прогнозом борьбы за чемпионство

Сергей Дирявка практически не сомневается, что на трон УПЛ осталось два претендента

1 Comments
Шахтер. Шахтер – ЛНЗ

После 22-го тура, в котором «Динамо» и «Полесье» оступились, а ЛНЗ и «Шахтер» выиграли, картина в борьбе за чемпионство претерпела изменений. По этому поводу высказался бывший защитник сборной Украины Сергей Дирявка.

– Судя по турнирной таблице, то это будет ЛНЗ и «Шахтер», – сказал Дирявка в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Всем понятно, что «горняки» всегда наверху. А вот ЛНЗ в нынешнем сезоне набрал очень мощный ход. Видно, что подопечные Виталия Пономарева хорошо поработали на сборах, так как они прилично выглядят физически. ЛНЗ, порой, выгрызает победы у своих соперников и это добавляет уверенности коллективу.

На данный момент у них один конкурент – «Шахтер», у которого впереди очень тяжелый график матчей. Судите сами: АЗ, ЛНЗ, АЗ, «Полесье». И все эти поединки состоятся через два дня на третий или через три на четвертый. А вскоре еще и матч против «Динамо». При этом «горняков» ждут длительные переезды. Поэтому я не назову донетчан фаворитами этого соперничества.

По теме:
Сергей Дирявка Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Полесье Житомир Динамо Киев АЗ Алкмаар
Сергей Демьянчук
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Все верно. Держу кулаки за ЛНЗ
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем