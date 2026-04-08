Бывший игрок сборной Украины удивил прогнозом борьбы за чемпионство

После 22-го тура, в котором «Динамо» и «Полесье» оступились, а ЛНЗ и «Шахтер» выиграли, картина в борьбе за чемпионство претерпела изменений. По этому поводу высказался бывший защитник сборной Украины Сергей Дирявка.

– Судя по турнирной таблице, то это будет ЛНЗ и «Шахтер», – сказал Дирявка в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Всем понятно, что «горняки» всегда наверху. А вот ЛНЗ в нынешнем сезоне набрал очень мощный ход. Видно, что подопечные Виталия Пономарева хорошо поработали на сборах, так как они прилично выглядят физически. ЛНЗ, порой, выгрызает победы у своих соперников и это добавляет уверенности коллективу.

На данный момент у них один конкурент – «Шахтер», у которого впереди очень тяжелый график матчей. Судите сами: АЗ, ЛНЗ, АЗ, «Полесье». И все эти поединки состоятся через два дня на третий или через три на четвертый. А вскоре еще и матч против «Динамо». При этом «горняков» ждут длительные переезды. Поэтому я не назову донетчан фаворитами этого соперничества.