06 апреля 2026, 10:30 |
Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона

Бывший нападающий считает, что «бело-синим» необходимо все силы бросить на завоевание Кубка Украины

После поражения «Динамо» от «Карпат» – 0:1 киевляне ухудшили свое положение в борьбе за место в тройке призеров. Известный в прошлом нападающий «бело-синих» Олег Саленко назвал главную задачу на оставшуюся часть сезона для команды Игоря Костюка.

– Я уже давно говорил, что пьедестала киевлянам не видать, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Сейчас главная цель – победа в Кубке Украины, которая гарантированно дает путевку в еврокубки. К тому же трофей хоть как-то может скрасить неудачный сезон.

Напомним, что за восемь матчей до финиша УПЛ «Динамо» идет на четвертом месте, отставая от «Полесья» на два очка, а от ЛНЗ и «Шахтера» – на девять. Причем, «горняки» имеют еще матч в запасе.

По теме:
Богдан Михайличенко провел 200-й матч в украинской карьере
Где смотреть онлайн матч Украинской Премьер-лиги Эпицентр – Кудровка
Ризнык отметил «сухой» юбилей в УПЛ
Олег Саленко Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Полесье Житомир
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Футбол | 05 апреля 2026, 11:52 6
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману
Ротань выступил с заявлением после бунта Буткевича и Усика по Шурману

Руслан Ротань поддержал инициативу президента «волков»

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Бокс | 06 апреля 2026, 09:30 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»

Британец считает, что Уайлдеру стоит завершить карьеру

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06.04.2026, 06:58
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Разван Луческу о состоянии отца: «Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить»
Футбол | 06.04.2026, 09:14
Разван Луческу о состоянии отца: «Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить»
Разван Луческу о состоянии отца: «Сейчас я не знаю, как что-либо объяснить»
В Полесье заявили, что хотят забрать трех лидеров Динамо
Футбол | 06.04.2026, 06:02
В Полесье заявили, что хотят забрать трех лидеров Динамо
В Полесье заявили, что хотят забрать трех лидеров Динамо
та чому? 3-є місце цілком реально завоювати, а от щодо золота-срібла, тут Саленко правий - навряд чи вдасться втрутитись в боротьбу
І 3 місце мінімум 
Насчет не видать пьедестала - не надо алкашу преувеличивать. Волки начинают сдуваться и впереди после договорняка с Полтавой у них - решающие игры, в том числе с Шахтером. Отставание в два очка приговор только для алкаша, который еще и затаил обиду на Динамо за выгон в аренду сына. Здесь все понятно. Давно
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
04.04.2026, 08:01 6
Футбол
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 357
Футбол
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Определена дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
05.04.2026, 09:54 16
Футбол
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
Уайлдер удивил своим заявлением после победы над Чисорой
05.04.2026, 09:22
Бокс
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
04.04.2026, 21:44 10
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 33
Футбол
