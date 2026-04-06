Саленко назвал главную задачу Динамо на оставшуюся часть сезона

После поражения «Динамо» от «Карпат» – 0:1 киевляне ухудшили свое положение в борьбе за место в тройке призеров. Известный в прошлом нападающий «бело-синих» Олег Саленко назвал главную задачу на оставшуюся часть сезона для команды Игоря Костюка.

– Я уже давно говорил, что пьедестала киевлянам не видать, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Сейчас главная цель – победа в Кубке Украины, которая гарантированно дает путевку в еврокубки. К тому же трофей хоть как-то может скрасить неудачный сезон.

Напомним, что за восемь матчей до финиша УПЛ «Динамо» идет на четвертом месте, отставая от «Полесья» на два очка, а от ЛНЗ и «Шахтера» – на девять. Причем, «горняки» имеют еще матч в запасе.