«Пономаренко забил чистый гол». Дирявка – о прошедшем туре УПЛ
Бывший защитник сборной Украины считает, что круг претендентов на чемпионство сужается
В Премьер-лиге завершился 22-й тур, итоги которого в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua подвел бывший защитник «Днепра» и национальной сборной Украины Сергей Дирявка.
– Сергей Георгиевич, 22-й тур закрывал лобовой матч «Эпицентра» и «Кудровки», в котором сильнее были номинальные хозяева, впервые вышедшие из опасной зоны. Последняя четверка вырисовывается?
– Рановато делать окончательные выводы, поскольку впереди еще восемь туров, поэтому, верю, что на финише соревнований нас ждет интересная развязка.
– Тем не менее, попробуйте спрогнозировать, кто окажется в зоне переходных матчей и вылетит из УПЛ?
– Думаю, «Полтаву» уже ничего не спасет. Сложная ситуация у «Александрии». Очень молодая команда у «Руха», а когда нет права на ошибку, это давит на футболистов и зачастую они не справляются психологически. А за последнюю «путевку» будут бороться четыре команды – «Кудровка», «Оболонь», «Эпицентр» и «Верес». Практически не сомневаюсь, что все решится в последнем туре.
– После осечек «Полесье» и «Динамо» уже можно утверждать, что золотые медали разыграют ЛНЗ и «Шахтер»?
– Судя по турнирной таблице, то это так. Всем понятно, что «Шахтер» всегда наверху. А вот ЛНЗ в нынешнем сезоне набрал очень мощный ход. Видно, что подопечные Виталия Пономарева хорошо поработали на сборах, так как они прилично выглядят физически. У них компетентный тренерский штаб. Все находятся на своем месте. Даже, например, в матче с «Кривбассом», продемонстрировав далеко не лучшую свою игру, черкащане, тем не менее, увезли из Кривого Рога крупный выигрыш. ЛНЗ, порой, выгрызает победы у своих соперников и это добавляет уверенности коллективу.
На данный момент у них один конкурент – «Шахтер», у которого впереди очень тяжелый график матчей. Судите сами: АЗ, ЛНЗ, АЗ, «Полесье». И все эти поединки состоятся через два дня на третий или через три на четвертый. А вскоре еще и матч против «Динамо». При этом «горняков» ждут длительные переезды.
– То есть, команда Арды Турана на данный момент не есть безусловным фаворитом?
– Безусловно. Многое может стать известно уже в этом месяце. Выдержит ли этот ритм донецкая команда? В случае неудачи я бы еще и «Полесью» дал шанс, поскольку разыгрывается еще 24 очка. Серия из четырех-пяти побед приблизит житомирян к вершине.
– А может ли многое проясниться через неделю, когда ЛНЗ и «Шахтер» встретятся в очном противостоянии?
– Конечно. В этом поединке разыгрывается, как говорится, шесть очков. Победа одной из команд даст ей стратегическое и психологическое преимущество. Это будет ключевая игра в плане понимания дальнейшей борьбы за чемпионство.
Я скажу больше: считаю, что ЛНЗ, «Полесье» пришли не на один день, они и в будущем будут конкурентами «Динамо» и «Шахтера». Верю, что в эту компанию добавится и «Металлист 1925». Так что перспективы нашего чемпионата должны быть неплохими. Пусть пока уровень матчей не очень высокий, но УПЛ интересно смотреть, поскольку сложно заранее предугадать победителя. Забегая наперед, можно сказать и о «Буковине», которая выйдет в Премьер-лигу из Первой лиги.
– Вы прогнозируете, что черновицкая команда подтянется к лидерам отечественного футбола?
– Она будет бороться. Это будет серьезный конкурент, в том числе и лидеров отечественного футбола.
– Чья потеря очков стала для вас более неожиданной, «Динамо» или «Полесья»?
– Наставник житомирян Руслан Ротань правильно сказал, что после матчей сборных, куда клуб делегирует много своих представителей, очень сложно за пару дней привести команду к общему знаменателю. В определенном смысле идет разбалансировка. Концентрация в ключевых моментах отсутствовала, а это из-за того, что недельный тренировочный цикл коллектив работал не в полном составе. Люди, которые находятся в данном процессе, понимают, о чем я говорю. Болельщику, который видит картинку с трибун или с телеэкрана, это трудно понять, насколько сильно тренировочный процесс влияет на игру команды.
Концентрация в ключевых моментах идет на ментальном уровне. И поверьте, когда Алексей Гуцуляк не попал в створ ворот из вратарской площади, это как раз то, о чем говорилось выше.
– Это относится и к «Динамо»?
– Совершенно верно. Эмоциональный фон у подопечных Игоря Костюка, как показалось, был не на высшем уровне. Повторюсь, что этого никто не поймет, кто не был в середине футбола и не проходил через подобное детали подготовки команды.
– Много разговоров до сих пор ходит относительно забитого Пономаренком мяча в ворота «Карпат». С вашей точки зрения, на чьей стороне правда?
– У меня здесь однозначная оценка эпизода. К тому же, с кем бы я ни общался на эту тему, все единогласно говорили, что нападающий «Динамо» забил чистый гол. Но результат уже не поменяется. Впрочем, здесь важно другое, как повлияет на дальнейшую карьеру Пономаренка эта ситуация. Будет ли игрок ментально сильным после такого психологического удара?
– Вы не только о не засчитанном мяче, но и удаление форварда?
– Совершенно верно. Это все в комплексе. Уверен, был бы засчитан гол, не было бы и удаления. Каждый момент имеет влияние на последующие действия футболиста.
УПЛ. 22-й тур
03.04.26
«Полтава» – «Александрия» – 3:3
04.04.2026
«Колос» – «Металлист 1925» – 0:0
«Динамо» – «Карпаты» – 0:1
05.04.2026
«Кривбасс» – ЛНЗ – 0:3
«Оболонь» – «Заря» – 3:3
«Шахтер» – «Рух» – 3:0
«Полесье» – «Верес» – 1:1
06.04.2026
«Эпицентр» – «Кудровка» – 1:0
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 22-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|22
|16
|2
|4
|33 - 12
|11.04.26 18:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье
|50
|2
|Шахтер Донецк
|21
|15
|5
|1
|51 - 12
|11.04.26 18:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов
|50
|3
|Полесье
|22
|13
|4
|5
|37 - 15
|11.04.26 18:00 Полтава - Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье
|43
|4
|Динамо Киев
|22
|12
|5
|5
|49 - 24
|11.04.26 18:00 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр
|41
|5
|Металлист 1925
|21
|9
|8
|4
|24 - 13
|11.04.26 18:00 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия
|35
|6
|Кривбасс
|22
|9
|7
|6
|33 - 31
|11.04.26 18:00 Кудровка - Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря
|34
|7
|Колос Ковалевка
|22
|8
|9
|5
|20 - 20
|11.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка
|33
|8
|Заря
|21
|7
|8
|6
|30 - 27
|11.04.26 18:00 Заря - Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря
|29
|9
|Карпаты Львов
|22
|7
|8
|7
|30 - 26
|11.04.26 18:00 Карпаты Львов - Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка
|29
|10
|Оболонь
|22
|6
|7
|9
|20 - 36
|11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов
|25
|11
|Верес
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|23
|12
|Эпицентр
|22
|7
|2
|13
|26 - 35
|11.04.26 18:00 Заря - Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр
|23
|13
|Кудровка
|22
|5
|6
|11
|24 - 36
|11.04.26 18:00 Кудровка - Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка
|21
|14
|Рух Львов
|22
|6
|1
|15
|16 - 35
|11.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов
|19
|15
|Александрия
|22
|2
|6
|14
|17 - 43
|11.04.26 18:00 Карпаты Львов - Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия
|12
|16
|Полтава
|22
|2
|4
|16
|19 - 56
|11.04.26 18:00 Полтава - Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка
|10
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
