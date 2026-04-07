«У каждого своя версия произошедшего»: Домчак – об эпизоде с Пономаренко

Из тех команд, которые в нынешнем сезоне дважды сыграли с «Динамо» наилучший показатель имеют «Карпаты», которые дома сыграли вничью (3:3), а в Киеве выиграли – 1:0. В достижении таких результатов немаловажную роль сыграл Назар Домчак, который вчера отметил 19-й день рождения.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua молодой вратарь львовян рассказал не только о победном матче своей команды над грандом отечественного футбола, но и о выступлении юношеской сборной Украины (U-19), которая пробилась в финальную часть чемпионата Европы.

– Назар, первым делом, наш сайт поздравляет тебя с днем рождения!

– Спасибо. Очень приятно.

– Лучшего подарка и сложно было придумать, чем победа над «Динамо»?

– Согласен. Кстати, в эти дни не только у меня было день рождения, но и у Амбросия Чачуа и Стенио. Так что можно сказать, что это подарок не только для меня (улыбается).

– В последних трех матчах чемпионата «Карпаты» взяли максимум. Вы уже полностью приспособились к требованиям Франа Фернандеса?

– Думаю, да. Результаты подчеркивают то, о чем вы спросили.

– Чем интересна работа с этим испанским специалистом?

– Я скажу, что мне интересно работать с каждым тренером, поскольку можно перенимать разный опыт. А что касается нынешнего главного тренера, то мне по душе тренировочный процесс, к тому же и обстановка в коллективе у нас очень хорошая. Поэтому у меня только положительные эмоции.

– Много ли внимания он уделяет вратарям?

– Да, конечно, поскольку вратарь часто должен помогать защитникам в розыгрыше мяча на своей половине поля. Это, как плюс один полевой игрок. Наш тренер акцентирует на этом серьезное внимание вратарей.

– Можно ли сказать, что благодаря этим победам твоя команда убежала от зоны переходных матчей?

– Я участвую в этой плодотворной и тяжелой работе, поэтому результат должен был прийти. Я ни на секунду не сомневался в том, что наше место намного выше в турнирной таблице. Раньше нам немного не фартило, но сейчас все, можно сказать, стало на свои места. Верю, что так будет и дальше, и «Карпаты» намного чаще будут радовать своих фанов. Мы хотим подниматься в турнирной таблице.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

– Сейчас ты превзошел свое достижение текущего сезона по количеству сухих минут (295). Это тебя радует?

– Если честно, то вы первый, кто мне это сказал (улыбается). Я на такие моменты, если честно, не обращаю внимания. Это плоды работы всей команды и тренерского штаба.

– Кто вообще является для тебя примером вратарского мастерства?

– Для меня таковых голкиперов несколько. Прежде всего, это Мануэль Нойер, он, как по мне, открыл новую эру для вратарей, насколько качественно, работая в поле. Также не могу не отметить Эдерсона, Джанлуиджи Доннарумму, Марка-Андре тер Штегена, Жоан Гарсия хорошо интегрирован в игру «Барселоны».

А из украинских вратарей мне нравится, как действует Дмитрий Ризнык. Этот голкипер всегда хладнокровен, он уверенно играет как на линии ворот, так и ногами. А Анатолий Трубин – это вообще топ. Он сейчас первый номер не только в «Бенфике», но и в сборной Украины.

– Что стало главным в победе «Карпат» над «Динамо»?

– Считаю, что команда выполнила то, что от нее требовал тренерский штаб. Это быстрый гол, дисциплина и большое желание выиграть у такого грозного соперника. Мы очень хотели продолжить свою победную серию, чтобы в дальнейшем чувствовать себя еще увереннее.

– После матча с киевлянами прошло уже немало времени, эмоции утихли, поэтому хотел бы тебя спросить об эпизоде ​​с Матвеем Пономаренко. Большинство специалистов склоняются к тому, что нападающий «Динамо» выбил мяч у тебя из рук, когда ты его еще не зафиксировал. Что скажешь по этому поводу?

– У каждого есть своя версия произошедшего. Все равно это уже ничего не поменяет. Со своей стороны могу сказать, что делал все, чтобы зафиксировать мяч, а как уже получилось, решать арбитрам, в том числе и VAR. Больше мне добавить нечего.

Карпаты. Назар Домчак

– В следующем туре «Карпаты» сыграют с одним из аутсайдеров «Александрией». Будет ли дорого стоить победа над «Динамо», если не выиграть в ближайший уик-энд?

– Это покажет только финиш сезона, но мы обязаны на каждый поединок выходить заряженными на победу, показывать тот футбол, в который мы сейчас играем, и выкладываться больше, чем на 100 процентов.

– Текущий отрезок твоей карьеры пока лучший? Победа над «Динамо», юношеская сборная Украины (U-19) вышла в финальную часть Евро, и тебя болельщики признали лучшим игроком «Карпат» в марте.

– Признание болельщиков лучшее, что может быть в футболе. Это для меня своеобразный бонус. Но я не могу и не хочу выделять только себя, поскольку лучшей была вся команда. Я еще не настолько долго нахожусь в большом футболе, поэтому, наверное, соглашусь, что март и начало апреля были запоминающимися.

– Сборная Украины U-19, цвета которой ты защищаешь, вышла в финальную часть Евро. Насколько сложным оказался этот турнир для нашей команды?

– По результату может показаться, что мы уверенно выиграли группу в элит-раунде, но могу сказать, как участник этих соревнований, он был непростым, поскольку соперники были более квалифицированные, чем в первом отборочном раунде. Поэтому победа приятна вдвойне. Я горжусь тем, что сборная Украины будет представлена среди лучших команд Европы.

УАФ. Сборная Украины U-19

– Свои два матча на турнире ты отыграл на ноль. Это важно для вратаря?

– Безусловно. И не только для вратаря, а для всей команды, поскольку это добавляет уверенности.

– Тебе легче работалось, учитывая, что тренером вратарей был наставник из «Карпат»?

– В какой-то мере, да. Я рад, что Юрий Степанович Шевчук получил приглашение поработать в сборную, и мы вместе выполнили задачу. Хотя, в принципе, мне не составляет труда переключиться на взаимодействие с другим тренером.

– На что способна эта сборная в финальной части чемпионата Европы?

– Перед собой нужно ставить только самые высокие цели, иначе можно и не ехать на чемпионат Европы (улыбается). А как все сложится, пока мне сказать сложно.

– Давай попробуем провести виртуальную жеребьевку финальной стадии турнира. Или, скажем, кого бы ты хотел видеть в соперниках?

– По большому счету, мне не важно, против кого играть. Хотя, естественно, на этой стадии турнира собраны сильнейшие сборные. И если обязательно нужно сделать выбор, то в числе желанных оппонентов назову Уэльс, Данию и Италию.