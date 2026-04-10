Иван ГЕЦКО: «Поражение от Карпат пошатнет моральное состояние динамовцев»
Бывший полузащитник сборной Украины поделился своими мыслями о предстоящем туре в УПЛ
Сегодня, 9 апреля в украинской Премьер-лиге стартует 23-й тур, в котором больше всего внимания приковывает два поединка: «Металлист 1925» – «Динамо» и, естественно, матч лидеров ЛНЗ – «Шахтер». Об этом и не только сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим нападающим сборной Украины Иваном Гецко.
– Иван Михайлович, предстоящий тур открывает поединок «Полтавы» и «Полесья». Для хозяев это уже просто матч престижа или у них еще есть шанс выкарабкаться?
– У одной из команд наверняка есть желание за что-то зацепиться, а у другой – задачи стоят добиться чего-то большего. Здесь у меня даже вопросов не возникает, кто в этой паре фаворит. По всем футбольным канонам «Полесье» в этом матче должно себя утвердить и доказать, что осечка в игре с «Вересом» была не более, чем случайность. В противном случае место на пьедестале может оказаться под большим вопросом.
– Вы думаете, что «Полтава» еще может зацепиться за место в элите?
– Она может огрызаться, может и зацепиться, но не в матче с будущим соперником.
– «Полтава» сейчас главный претендент на понижение в классе. Кто им составит компанию?
– По турнирной таблице это можно сказать об «Александрии», однако я бы не спешил с выводами. Нужно посмотреть, на какие чудеса способен Владимир Шаран, который только принял команду. Нужно подождать еще два-три тура.
– Можно сказать, что лобовой матч пройдет в Житомире, где «Металлист 1925» встретится с «Динамо». Здесь возможна сенсация?
– Это один из главных матчей тура. Конечно, более статусный с турнирной точки зрения это поединок ЛНЗ – «Шахтер», но и игра в Житомире, на мой взгляд, будет не менее интересной. Я слежу за харьковчанами, у которых хорошее взаимодействие на поле между футболистами. Не удивительно, что у команды Младена Бартуловича оборона является одной из лучших в лиге. С ними «Динамо» нужно считаться.
Киевляне в последнем матче дома уступили «Карпатам» и это может пошатнуть их моральное состояние, учитывая не засчитанный мяч, который, считаю, был забит по всем правилам. К тому же будет отсутствовать Матвей Пономаренко, на счету которого в последних восьми матчах 50% общекомандных голов. Матч с «Карпатами» показал, что в экстремальных условиях у «бело-синих» есть проблемы с реализацией. Львовяне избрали правильную тактику и практически ни в чем не уступили фавориту.
А что касается вашего вопроса, то я склоняюсь-таки к сенсации. Харьковчане понимают, что при удачном раскладе у них открываются неплохие перспективы попасть в еврокубковую зону. О Кубке Украины речь пока не идет (улыбается). При всем уважении к «Динамо», рискну предположить, что «Металлист 1925» выиграет со счетом 2:1.
– Центральный матч тура состоится в Черкассах. Есть ли в поединке ЛНЗ – «Шахтер» фаворит?
– Как бы то ни было, но по мастерству футболистов и по уровню самой игры «Шахтер» превосходит ЛНЗ, но у команды Виталия Пономарева есть самолюбие, бойцовские качества, и которая понимает, что такой шанс может быть раз в жизни.
– Каким вам видится это противостояние?
– Я не сомневаюсь, что «Шахтер» возьмет игру под свой контроль, а ЛНЗ будет стремиться поймать «горняков» в контригре. Подобные матчи завершаются неожиданными результатами, поэтому гости должны опасаться соперника. В этой игре многое может решиться в плане борьбы за чемпионство.
Мы все прекрасно помним матч первого круга. Думаю, лучше всего его запомнили футболисты «Шахтера», проиграв – 1:4. Посмотрим, какие выводы сделает донецкая команда.
– Ваш прогноз?
– Я думаю, что «Шахтер» победит со счетом 2:0. Хотя очень бы хотелось интриги, поэтому я и от ничьей не откажусь (улыбается).
– Но вчера «Шахтер» провел непростой матч в Лиге конференций против АЗ, плюс длительный переезд в Украину.
– Очень сложно будет выступить по максимуму в двух турнирах. Думаю, нужно выбирать.
– По вашему прогнозу «Шахтер» закроет вопрос о чемпионстве?
– Подопечные Арды Турана должны понимать, что это прямой путь к титулу и в перспективе путевка в Лигу чемпионов.
УПЛ. 23-й тур
10.04.2026
«Полтава» – «Полесье» – 13:00
«Рух» – «Колос» – 18:00
11.04.2026
«Карпаты» – «Александрия» – 13:00
«Металлист 1925» – «Динамо» – 15:30
«Верес» – «Оболонь» – 18:00
12.04.2026
«Кудровка» – «Кривбасс» – 13:00
«Заря» – «Эпицентр» – 15:30
13.04.2026
ЛНЗ – «Шахтер» – 13:00
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 22-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|22
|16
|2
|4
|33 - 12
|13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье
|50
|2
|Шахтер Донецк
|21
|15
|5
|1
|51 - 12
|13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов
|50
|3
|Полесье
|22
|13
|4
|5
|37 - 15
|10.04.26 13:00 Полтава - Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье
|43
|4
|Динамо Киев
|22
|12
|5
|5
|49 - 24
|11.04.26 15:30 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр
|41
|5
|Металлист 1925
|21
|9
|8
|4
|24 - 13
|11.04.26 15:30 Металлист 1925 - Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия
|35
|6
|Кривбасс
|22
|9
|7
|6
|33 - 31
|12.04.26 13:00 Кудровка - Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря
|34
|7
|Колос Ковалевка
|22
|8
|9
|5
|20 - 20
|10.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка
|33
|8
|Заря
|21
|7
|8
|6
|30 - 27
|12.04.26 15:30 Заря - Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря
|29
|9
|Карпаты Львов
|22
|7
|8
|7
|30 - 26
|11.04.26 13:00 Карпаты Львов - Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка
|29
|10
|Оболонь
|22
|6
|7
|9
|20 - 36
|11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов
|25
|11
|Верес
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|11.04.26 18:00 Верес - Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|23
|12
|Эпицентр
|22
|7
|2
|13
|26 - 35
|12.04.26 15:30 Заря - Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр
|23
|13
|Кудровка
|22
|5
|6
|11
|24 - 36
|12.04.26 13:00 Кудровка - Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка
|21
|14
|Рух Львов
|22
|6
|1
|15
|16 - 35
|10.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов
|19
|15
|Александрия
|22
|2
|6
|14
|17 - 43
|11.04.26 13:00 Карпаты Львов - Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия
|12
|16
|Полтава
|22
|2
|4
|16
|19 - 56
|10.04.26 13:00 Полтава - Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка
|10
