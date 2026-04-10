Иван ГЕЦКО: «Поражение от Карпат пошатнет моральное состояние динамовцев»

Сегодня, 9 апреля в украинской Премьер-лиге стартует 23-й тур, в котором больше всего внимания приковывает два поединка: «Металлист 1925» – «Динамо» и, естественно, матч лидеров ЛНЗ – «Шахтер». Об этом и не только сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим нападающим сборной Украины Иваном Гецко.

– Иван Михайлович, предстоящий тур открывает поединок «Полтавы» и «Полесья». Для хозяев это уже просто матч престижа или у них еще есть шанс выкарабкаться?

– У одной из команд наверняка есть желание за что-то зацепиться, а у другой – задачи стоят добиться чего-то большего. Здесь у меня даже вопросов не возникает, кто в этой паре фаворит. По всем футбольным канонам «Полесье» в этом матче должно себя утвердить и доказать, что осечка в игре с «Вересом» была не более, чем случайность. В противном случае место на пьедестале может оказаться под большим вопросом.

– Вы думаете, что «Полтава» еще может зацепиться за место в элите?

– Она может огрызаться, может и зацепиться, но не в матче с будущим соперником.

– «Полтава» сейчас главный претендент на понижение в классе. Кто им составит компанию?

– По турнирной таблице это можно сказать об «Александрии», однако я бы не спешил с выводами. Нужно посмотреть, на какие чудеса способен Владимир Шаран, который только принял команду. Нужно подождать еще два-три тура.

– Можно сказать, что лобовой матч пройдет в Житомире, где «Металлист 1925» встретится с «Динамо». Здесь возможна сенсация?

– Это один из главных матчей тура. Конечно, более статусный с турнирной точки зрения это поединок ЛНЗ – «Шахтер», но и игра в Житомире, на мой взгляд, будет не менее интересной. Я слежу за харьковчанами, у которых хорошее взаимодействие на поле между футболистами. Не удивительно, что у команды Младена Бартуловича оборона является одной из лучших в лиге. С ними «Динамо» нужно считаться.

Киевляне в последнем матче дома уступили «Карпатам» и это может пошатнуть их моральное состояние, учитывая не засчитанный мяч, который, считаю, был забит по всем правилам. К тому же будет отсутствовать Матвей Пономаренко, на счету которого в последних восьми матчах 50% общекомандных голов. Матч с «Карпатами» показал, что в экстремальных условиях у «бело-синих» есть проблемы с реализацией. Львовяне избрали правильную тактику и практически ни в чем не уступили фавориту.

А что касается вашего вопроса, то я склоняюсь-таки к сенсации. Харьковчане понимают, что при удачном раскладе у них открываются неплохие перспективы попасть в еврокубковую зону. О Кубке Украины речь пока не идет (улыбается). При всем уважении к «Динамо», рискну предположить, что «Металлист 1925» выиграет со счетом 2:1.

– Центральный матч тура состоится в Черкассах. Есть ли в поединке ЛНЗ – «Шахтер» фаворит?

– Как бы то ни было, но по мастерству футболистов и по уровню самой игры «Шахтер» превосходит ЛНЗ, но у команды Виталия Пономарева есть самолюбие, бойцовские качества, и которая понимает, что такой шанс может быть раз в жизни.

– Каким вам видится это противостояние?

– Я не сомневаюсь, что «Шахтер» возьмет игру под свой контроль, а ЛНЗ будет стремиться поймать «горняков» в контригре. Подобные матчи завершаются неожиданными результатами, поэтому гости должны опасаться соперника. В этой игре многое может решиться в плане борьбы за чемпионство.

Мы все прекрасно помним матч первого круга. Думаю, лучше всего его запомнили футболисты «Шахтера», проиграв – 1:4. Посмотрим, какие выводы сделает донецкая команда.

– Ваш прогноз?

– Я думаю, что «Шахтер» победит со счетом 2:0. Хотя очень бы хотелось интриги, поэтому я и от ничьей не откажусь (улыбается).

– Но вчера «Шахтер» провел непростой матч в Лиге конференций против АЗ, плюс длительный переезд в Украину.

– Очень сложно будет выступить по максимуму в двух турнирах. Думаю, нужно выбирать.

– По вашему прогнозу «Шахтер» закроет вопрос о чемпионстве?

– Подопечные Арды Турана должны понимать, что это прямой путь к титулу и в перспективе путевка в Лигу чемпионов.

УПЛ. 23-й тур

10.04.2026

«Полтава» – «Полесье» – 13:00

«Рух» – «Колос» – 18:00

11.04.2026

«Карпаты» – «Александрия» – 13:00

«Металлист 1925» – «Динамо» – 15:30

«Верес» – «Оболонь» – 18:00

12.04.2026

«Кудровка» – «Кривбасс» – 13:00

«Заря» – «Эпицентр» – 15:30

13.04.2026

ЛНЗ – «Шахтер» – 13:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 22-го тура

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ЛНЗ 22 16 2 4 33 - 12 13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 50 2 Шахтер Донецк 21 15 5 1 51 - 12 13.04.26 13:00 ЛНЗ - Шахтер Донецк 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 50 3 Полесье 22 13 4 5 37 - 15 10.04.26 13:00 Полтава - Полесье 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 43 4 Динамо Киев 22 12 5 5 49 - 24 11.04.26 15:30 Металлист 1925 - Динамо Киев 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 41 5 Металлист 1925 21 9 8 4 24 - 13 11.04.26 15:30 Металлист 1925 - Динамо Киев 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 35 6 Кривбасс 22 9 7 6 33 - 31 12.04.26 13:00 Кудровка - Кривбасс 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс 07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 34 7 Колос Ковалевка 22 8 9 5 20 - 20 10.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 33 8 Заря 21 7 8 6 30 - 27 12.04.26 15:30 Заря - Эпицентр 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 08.03.26 Заря 4:0 Полтава 01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 29 9 Карпаты Львов 22 7 8 7 30 - 26 11.04.26 13:00 Карпаты Львов - Александрия 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка 29 10 Оболонь 22 6 7 9 20 - 36 11.04.26 18:00 Верес - Оболонь 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 25 11 Верес 21 5 8 8 17 - 25 11.04.26 18:00 Верес - Оболонь 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 23 12 Эпицентр 22 7 2 13 26 - 35 12.04.26 15:30 Заря - Эпицентр 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 23 13 Кудровка 22 5 6 11 24 - 36 12.04.26 13:00 Кудровка - Кривбасс 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 21 14 Рух Львов 22 6 1 15 16 - 35 10.04.26 18:00 Рух Львов - Колос Ковалевка 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 19 15 Александрия 22 2 6 14 17 - 43 11.04.26 13:00 Карпаты Львов - Александрия 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 12 16 Полтава 22 2 4 16 19 - 56 10.04.26 13:00 Полтава - Полесье 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 08.03.26 Заря 4:0 Полтава 02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка 10 Полная таблица