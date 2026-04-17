«Для Динамо – цель очевидна». Экс-игрок сборной – о перспективах киевлян
Подопечные Игоря Костюка бросят все силы на завоевание Кубка Украины, считает, Сергей Ковалев
Сегодня, 17 апреля «Динамо» сыграет матч УПЛ против луганской «Зари». Насколько важен этот поединок для «бело-синих» и каковы вообще перспективы команды Игоря Костюка на оставшуюся часть сезона, рассказал бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев.
– Последние неудачи, да и все в нынешнем сезоне сказываются на реноме клуба, – сказал Ковалев в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Впрочем, какой бы сложной ни была ситуация, «Динамо» не такая команда, чтобы играть в турнире спустя рукава. Это бренд, поэтому в каждом из оставшихся поединков киевляне будут играть только на победу и с максимальной отдачей.
Сейчас для «Динамо» – цель очевидна. Это победа в Кубке Украины. Во-первых, это трофей, а во-вторых, прямой путь в еврокубки на будущий сезон.
Что касается перспектив в чемпионате, то на медали они уже не сможет претендовать. Ключевыми стали два последних поражения. Добавьте шесть очков и киевляне сейчас находились бы на третьем месте, недалеко от «Шахтера» и ЛНЗ. А учитывая, что впереди у них матчи с этими конкурентами, то все могло бы получиться. А что мы имеем на данный момент: в турнирной таблице их обошел уже и «Металлист 1925».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду может возглавить Мальдера
Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов