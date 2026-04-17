«Для Динамо – цель очевидна». Экс-игрок сборной – о перспективах киевлян

Сегодня, 17 апреля «Динамо» сыграет матч УПЛ против луганской «Зари». Насколько важен этот поединок для «бело-синих» и каковы вообще перспективы команды Игоря Костюка на оставшуюся часть сезона, рассказал бывший полузащитник сборной Украины Сергей Ковалев.

– Последние неудачи, да и все в нынешнем сезоне сказываются на реноме клуба, – сказал Ковалев в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Впрочем, какой бы сложной ни была ситуация, «Динамо» не такая команда, чтобы играть в турнире спустя рукава. Это бренд, поэтому в каждом из оставшихся поединков киевляне будут играть только на победу и с максимальной отдачей.

Сейчас для «Динамо» – цель очевидна. Это победа в Кубке Украины. Во-первых, это трофей, а во-вторых, прямой путь в еврокубки на будущий сезон.

Что касается перспектив в чемпионате, то на медали они уже не сможет претендовать. Ключевыми стали два последних поражения. Добавьте шесть очков и киевляне сейчас находились бы на третьем месте, недалеко от «Шахтера» и ЛНЗ. А учитывая, что впереди у них матчи с этими конкурентами, то все могло бы получиться. А что мы имеем на данный момент: в турнирной таблице их обошел уже и «Металлист 1925».