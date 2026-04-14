Саленко высказался о ситуации в Динамо после поражения от Металлиста 1925

В 23-м туре УПЛ «Динамо» проиграло «Металлисту 1925» (0:1) и это стало вторым кряду поражением «бело-синих». О причинах этой неудачи и перспективах на оставшуюся часть сезона в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал бывший нападающий «бело-синих» Олег Саленко.

– Главная причина проигрыша «Металлисту 1925» – несыгранность обороны, – сказал Саленко. – Можно много атаковать, но если есть проблемы возле своих ворот, тяжело рассчитывать на положительный результат. Это поражение поставило точку в вопросе о шансах команды Игоря Костюка побороться за пьедестал.

Я уже не раз говорил, и от своих слов не отказываюсь. Ярмоленко, Шапаренко, Буяльский уйдут, поэтому нужно делать ставку на молодежь. Лучше потерять полгода, но потом стать сильной командой.

Поэтому, чтобы хоть как-то спасти сезон, нужно все силы бросить на завоевание Кубка Украины – это прямая путевка в еврокубки. Тяжело даже представить, чтобы «Динамо» осталось без международных матчей.

Напомним, что свой следующий матч в чемпионате киевляне проведут 17 апреля против луганской «Зари». Начало поединка на стадионе «Динамо» им.В.Лобановского запланировано – на 15:30.