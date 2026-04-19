  4. Мирон Маркевич высказался о перспективах Полесья в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
19 апреля 2026, 19:38
701
0

Мирон Маркевич высказался о перспективах Полесья в матче с Шахтером

Известный специалист считает, что житомиряне еще могут составить конкуренцию лидерам УПЛ

19 апреля 2026, 19:38 |
701
0
Мирон Маркевич высказался о перспективах Полесья в матче с Шахтером
Шахтер. Полесье – Шахтер

Завтра, 20 апреля в украинской Премьер-лиге состоится центральный матч тура, в котором встретятся «Шахтер» и «Полесье», вторая и третья команды турнирной таблицы. Свое мнение на этот счет эксклюзивно для сайта Sport.ua высказал авторитетный наставник Мирон Маркевич.

– В борьбе за чемпионство у «Шахтера» больше шансов, – сказал Мирон Богданович. – Однако ЛНЗ в прошлом туре показал, что с «горняками» можно играть на равных. Что касается предстоящего матча команды Арды Турана против «Полесья», то этот поединок, уверен, будет интересным. В случае победы житомиряне могут составить конкуренцию «Шахтеру» и ЛНЗ в борьбе за золотые медали, учитывая также осечку команды Виталия Пономарева в поединке с «Колосом».

В оставшихся играх подопечные Руслана Ротаня могут набрать 21 очко. Поэтому я не исключаю того, что «Полесье» не даст спокойной жизни «горнякам» и черкащанам. Наш чемпионат сейчас непредсказуемый, поэтому концовка сезона обещает быть интересной.

Отметим, что данный матч состоится во Львове на «Арене Львов». Начало поединка – в 18:00. Напомним, что после 22-х игр у «Шахтера» 51 очко, а «Полесье» в 23-х встречах набрало 46 баллов.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
