Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
17 апреля 2026, 16:55 | Обновлено 17 апреля 2026, 17:28
Буковина выиграла и почти в УПЛ. Остался один шаг

Команда может оформить путевку уже завтра

ФК Буковина

Новый тур в Первой лиге начался матчем Металлиста и Буковины. Гости сумели победить со счетом 2:1 и практически гарантировали себе выход в УПЛ.

Если в субботу Левый Берег потеряет очки, то Буковина гарантирует себе топ-2 и выход в элитный дивизион.

Команда набрала 66 очков и на 20 пунктов опережает Левый Берег.

Металлист с 26 пунктами идет 10-м.

Первая лига. 24-й тур

Металлист – Буковина 1:2
Голы: Порох, 80 – Дахновский, 12, 28

Турнирная таблица

З аткою грою дратимуть ту "Буковину" усі в УПЛ та з погромними рахунками.
Слабенько. Лівий берег нагнув харківські характери 3:0, як стверджував головний локальний фахівець із металічного футболу Quantum-чомусь-SD, стоячи. А Буки - всього 2:1.
