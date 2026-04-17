Буковина выиграла и почти в УПЛ. Остался один шаг

Новый тур в Первой лиге начался матчем Металлиста и Буковины. Гости сумели победить со счетом 2:1 и практически гарантировали себе выход в УПЛ.

Если в субботу Левый Берег потеряет очки, то Буковина гарантирует себе топ-2 и выход в элитный дивизион.

Команда набрала 66 очков и на 20 пунктов опережает Левый Берег.

Металлист с 26 пунктами идет 10-м.

Первая лига. 24-й тур

Металлист – Буковина 1:2

Голы: Порох, 80 – Дахновский, 12, 28

