  4. Металлист – Буковина – 1:2. Дубль Дахновского. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Металлист
17.04.2026 14:00 – FT 1 : 2
Буковина
Украина. Первая лига
17 апреля 2026, 18:24 |
Металлист – Буковина – 1:2. Дубль Дахновского. Видео голов и обзор матча

«Буковина» в шаге от выхода в УПЛ

ФК Буковина. Виталий Дахновский

В пятницу, 17 апреля, в Ужгороде состоялся матч 24-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал «Буковину» и потерпел поражение со счетом 1:2.

«Металлист» начал матч активно, но пропустил первым. На 12-й минуте Виталий Дахновский замкнул передачу Максима Войтиховского.

На 28-й минуте хозяева пропустили второй мяч. Голкипер «Металлиста» Владислав Рыбак сбил соперника в своей штрафной, а Дахновский реализовал пенальти.

После перерыва «Металлист» создал несколько моментов, но реализовал только один. На 80-й минуте Богдан Порох поразил ворота лидера Первой лиги.

«Буковина» продолжила свою победную серию. Если 18 апреля «Левый Берег» не обыграет тернопольскую «Ниву», то «Буковина» обеспечит себе выход в УПЛ за шесть туров до финиша.

Первая лига. 24-й тур. Ужгород, стадион «Авангард».17 апреля

«Металлист» (Харьков) – «Буковина» (Черновцы) – 1:2

Голы: Порох, 80 – Дахновский, 12, 28 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Порох (Металлист).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Дахновский (Буковина).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
