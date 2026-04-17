Металлист – Буковина – 1:2. Дубль Дахновского. Видео голов и обзор матча
«Буковина» в шаге от выхода в УПЛ
В пятницу, 17 апреля, в Ужгороде состоялся матч 24-го тура Первой лиги. «Металлист» принимал «Буковину» и потерпел поражение со счетом 1:2.
«Металлист» начал матч активно, но пропустил первым. На 12-й минуте Виталий Дахновский замкнул передачу Максима Войтиховского.
На 28-й минуте хозяева пропустили второй мяч. Голкипер «Металлиста» Владислав Рыбак сбил соперника в своей штрафной, а Дахновский реализовал пенальти.
После перерыва «Металлист» создал несколько моментов, но реализовал только один. На 80-й минуте Богдан Порох поразил ворота лидера Первой лиги.
«Буковина» продолжила свою победную серию. Если 18 апреля «Левый Берег» не обыграет тернопольскую «Ниву», то «Буковина» обеспечит себе выход в УПЛ за шесть туров до финиша.
Первая лига. 24-й тур. Ужгород, стадион «Авангард».17 апреля
«Металлист» (Харьков) – «Буковина» (Черновцы) – 1:2
Голы: Порох, 80 – Дахновский, 12, 28 (пенальти)
События матча
