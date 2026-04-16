  Металлист – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Металлист
17.04.2026 14:00
Буковина
16 апреля 2026, 20:51 | Обновлено 16 апреля 2026, 20:57
Металлист – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 17 апреля в 14:00 по Киеву

В пятницу, 17 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины между «Металлистом» и «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Металлист Харьков

Для харьковчан текущий сезон складывается достаточно средне. По итогам 22 туров Первой лиги Украины на балансе «Металлиста» уже 26 зачетных пунктов, благодаря чему он пока находится на 10-й строчке общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр на вылет небольшое – 2 балла, однако отрыв от перманентной зоны выбывания составляет 8 очков.

В Кубке Украины коллектив выбил сарнесский «Маяк» и квалифицировался в 1/16 финала, однако на этой стадии «Металлист» потерпел поражение против «ЛНЗ Черкассы» со счетом 0:2.

Буковина Черновцы

А вот красно-желтые в текущем сезоне демонстрируют действительно эталонные результаты. После 23 матчей Первой лиги Украины «Буковина» имеет на своем балансе уже 63 очка, пока позволяют ей находиться на вершине турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Черноморца», за 7 туров до завершения чемпионата составляет уже 12 зачетных пунктов.

В Кубке Украины черновицкая команда, как и в прошлом, выступает очень сильно. «Буковине» снова удалось квалифицироваться в полуфинал, выбив на своем пути «Авангард», «Карпаты», «Ниву Т» и «ЛНЗ Черкассы». В 1/2 коллектив будет противостоять киевскому «Динамо».

Личные встречи

Начиная с 2023 года, коллективы провели между собой 5 официальных матчей. В каждом из них с общим счетом 9:3 победила «Буковина».

Интересные факты

  • «Буковина» победила в каждом из 5 поединков весенней части чемпионата. В общей сложности команде удалось торжествовать в 20/23 матчах Первой лиги, а еще 3 игры завершились вничью.
  • В 4/5 предыдущих играх «Буковины» было забито более 2.5 гола.
  • В то же время, в 4/5 поединках «Металлиста» в 2026 году также было забито более 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84 по линии БК betking.

Денис Кирильчук
