Сергей ШИЩЕНКО: «Мы решили играть боевым составом»

В поединке 24-го тура Первой лиги «Буковина» на выезде со счетом 2:1 обыграла харьковский «Металлист». Итог поединка подвел главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, поздравляем с победой, которая еще на шаг приблизила «Буковину» к украинской Премьер-лиге. Какие ваши впечатления от сегодняшнего поединка?

– Сегодня была непростая игра. Я очень благодарен ребятам за то, что мы обыграли очень хорошую команду. «Металлист» – это коллектив, который лично мне очень импонирует в плане построения игры и понимания футбола. Мы знали, что нам будет непросто. Первый тайм показал, что мы готовы к такому соперничеству. Мы понимали, насколько у «Металлиста» талантливая молодежь, насколько быстры и мобильны их игроки. Было понимание также, что моментами нам будет тяжело в переходах из атаки в оборону, но я благодарен ребятам, что мы с этим справились. В первом тайме мы очень агрессивно действовали впереди. Мы использовали те проблемы соперника, которые анализировали – в частности, в переходах из атаки в оборону. Вы видели, как качественно мы действовали в контратаках и быстрых атаках: и забили мячи, и заработали пенальти, и еще имели хорошие подходы к воротам соперника. Второй тайм – это уже больше о психологии. Мы играли по счету и понимали, насколько важна эта победа. Фактически, за шесть туров до завершения чемпионата мы уже очень близки к Премьер-лиге. Нам осталось набрать один балл, чтобы обеспечить досрочную путевку в УПЛ. Возможно, все решится уже завтра в Тернополе в матче «Нива» – «Левый берег». Поэтому во втором тайме мы играли осторожнее. У «Металлиста» было определенное преимущество в агрессии, они забили мяч, и в конце матча мы уже больше оборонялись. Но мы справились с этим давлением. Я очень доволен и игрой, и результатом.

– Многие ожидали, что накануне важного кубкового матча с «Динамо» будет больше ротации в составе «Буковины», но мы увидели на поле основной состав. Почему так решили?

– Потому что это очень важная игра для нас. Чемпионат продолжается, и мы хотим выйти в Премьер-лигу. Это будет историческое событие для города, болельщиков, клуба. Мы понимали, что ротации быть не может. К тому же у нас есть проблемы с составом – много травмированных игроков. Даже те, кто были в запасе, имеют определенные повреждения, поэтому я не мог производить серьезную ротацию. Мы решили играть боевым составом. Те футболисты, которые вышли на поле – были готовы. У нас также много молодежи из второй команды, поэтому вариантов для ротации было немного. При этом у нас достаточно времени, чтобы подготовиться к полуфиналу Кубка Украины против «Динамо». Кубковая игра – это также историческое событие для клуба. В футболе все возможно, поэтому мы стремимся выйти в финал.

– Ваши футболисты говорили, что этот матч против «Металлиста» – это генеральная репетиция перед игрой с «Динамо». По вашему мнению, репетиция получилась качественной?

– Лично я не считаю, что это была репетиция. Тем более мы еще не знаем, как именно будем играть против «Динамо». Это был матч чемпионата, и он очень важен для нас. Мы сыграли на максимуме, выполнили то, что планировали, и одержали важную победу.

– Сегодня на поле вышел Роман Горенко – воспитанник «Металлиста» и экс-игрок харьковского клуба. Довольны ли его игрой и планируете больше доверять ему?

– Роман тренируется с нами уже не одну неделю. Я хорошо понимаю его уровень, его футбольный интеллект и то, как он действует в тренировочном процессе и матчах за «Буковину-2». Я планировал выпускать его раньше. Он был психологически готов к тому, чтобы выйти на поле в важнейший момент. Это талантливый парень. Дальше все зависит от него – как он будет работать, прогрессировать и развиваться.