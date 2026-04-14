Ничья Шахтера в матче за лидерство, неудача МЮ, золото в спортивной ходьбе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 апреля.

1. Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки

Центральный матч 23-го тура УПЛ не определил абсолютного лидера

2. Двоевластие сохранилась. Турнирная таблица УПЛ после ничьей ЛНЗ и Шахтера

Обе команды набрали по 51 очку и продолжают чемпионскую гонку в УПЛ

3. Неудача Ман Юнайтед. Красные Дьяволы дома проиграли аутсайдеру АПЛ

Титулованный английский клуб проиграл Лидсу

4. Триллер и пенальти. Звездный саудовский клуб драматично выбыл из ЛЧ Азии

В матче 1/8 финала Аль-Хиляль уступил катарскому клубу Аль-Садд по пенальти

5. Малиновский начал переговоры с клубом Серии А. Контракт на два года

Украинский полузащитник ведет переговоры с Дженоа о продлении контракта

6. Сборная Украины отказалась от матча с россией и получила техпоражение

Матч за 7-е место Дивизиона B Кубка мира по водному поло не состоится

7. Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане

Вероника в двух сетах победила Слоан Стивенс в первом раунде во Франции

8. О'Салливан всухую обыграл Хиггинса в финале первого John Virgo Trophy

В двухдневном турнире взяли участие 4 знаменитых снукериста

9. Сборная Украины взяла золото на командном ЧМ-2026 по спортивной ходьбе

Состав команды: Анна Шевчук, Людмила Оляновская, Мария Сахарук

10. Динамо снова проигрывает, Александрия требует, Шахтер и ЛНЗ делят очки

Самые интересные события 23-го тура УПЛ