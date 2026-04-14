  4. Ничья Шахтера в матче за лидерство, неудача МЮ, золото в спортивной ходьбе
14 апреля 2026, 11:34 | Обновлено 14 апреля 2026, 12:00
Ничья Шахтера в матче за лидерство, неудача МЮ, золото в спортивной ходьбе

Главные новости за 13 апреля на Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 апреля.

1. Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки
Центральный матч 23-го тура УПЛ не определил абсолютного лидера

2. Двоевластие сохранилась. Турнирная таблица УПЛ после ничьей ЛНЗ и Шахтера
Обе команды набрали по 51 очку и продолжают чемпионскую гонку в УПЛ

3. Неудача Ман Юнайтед. Красные Дьяволы дома проиграли аутсайдеру АПЛ
Титулованный английский клуб проиграл Лидсу

4. Триллер и пенальти. Звездный саудовский клуб драматично выбыл из ЛЧ Азии
В матче 1/8 финала Аль-Хиляль уступил катарскому клубу Аль-Садд по пенальти

5. Малиновский начал переговоры с клубом Серии А. Контракт на два года
Украинский полузащитник ведет переговоры с Дженоа о продлении контракта

6. Сборная Украины отказалась от матча с россией и получила техпоражение
Матч за 7-е место Дивизиона B Кубка мира по водному поло не состоится

7. Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Вероника в двух сетах победила Слоан Стивенс в первом раунде во Франции

8. О'Салливан всухую обыграл Хиггинса в финале первого John Virgo Trophy
В двухдневном турнире взяли участие 4 знаменитых снукериста

9. Сборная Украины взяла золото на командном ЧМ-2026 по спортивной ходьбе
Состав команды: Анна Шевчук, Людмила Оляновская, Мария Сахарук

10. Динамо снова проигрывает, Александрия требует, Шахтер и ЛНЗ делят очки
Самые интересные события 23-го тура УПЛ

По теме:
Первый гол Яремчука за Лион, забил Малиновский, гандболистки вышли на ЧЕ
Второе подряд поражение Динамо, успех теннисисток, Фьюри выиграл бой
Цыганков против Лунина, победы теннисной сборной, наследство Луческу
Николай Степанов
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Тренер Шахтера нашел повод для недовольства

Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Матч против представителя россии не состоится

Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Сотрясение и травмы. Срна назвал троих футболистов, которых потерял Шахтер
Сборная Украины может получить шанс сыграть на ЧМ-26 после фиаско от Швеции
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
