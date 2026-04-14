Ничья Шахтера в матче за лидерство, неудача МЮ, золото в спортивной ходьбе
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13 апреля.
1. Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки
Центральный матч 23-го тура УПЛ не определил абсолютного лидера
2. Двоевластие сохранилась. Турнирная таблица УПЛ после ничьей ЛНЗ и Шахтера
Обе команды набрали по 51 очку и продолжают чемпионскую гонку в УПЛ
3. Неудача Ман Юнайтед. Красные Дьяволы дома проиграли аутсайдеру АПЛ
Титулованный английский клуб проиграл Лидсу
4. Триллер и пенальти. Звездный саудовский клуб драматично выбыл из ЛЧ Азии
В матче 1/8 финала Аль-Хиляль уступил катарскому клубу Аль-Садд по пенальти
5. Малиновский начал переговоры с клубом Серии А. Контракт на два года
Украинский полузащитник ведет переговоры с Дженоа о продлении контракта
6. Сборная Украины отказалась от матча с россией и получила техпоражение
Матч за 7-е место Дивизиона B Кубка мира по водному поло не состоится
7. Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Вероника в двух сетах победила Слоан Стивенс в первом раунде во Франции
8. О'Салливан всухую обыграл Хиггинса в финале первого John Virgo Trophy
В двухдневном турнире взяли участие 4 знаменитых снукериста
9. Сборная Украины взяла золото на командном ЧМ-2026 по спортивной ходьбе
Состав команды: Анна Шевчук, Людмила Оляновская, Мария Сахарук
10. Динамо снова проигрывает, Александрия требует, Шахтер и ЛНЗ делят очки
Самые интересные события 23-го тура УПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер Шахтера нашел повод для недовольства
Матч против представителя россии не состоится