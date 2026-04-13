Малиновский начал переговоры с клубом Серии А. Контракт на два года

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский проводит сильный сезон в Серии А и помогает своей команде не бояться понижения в классе. В воскресенье в том числе благодаря голу 32-летнего украинца генуэзцы одолели «Сассуоло» (2:1) и идут в девяти очках над зоной вылета за шесть матчей до конца сезона.

Малиновский может стать свободным агентом уже в середине лета 2026 года. В Италии говорят о начавшихся переговорах с футболистом о новой сделке еще на два сезона.

«Теперь, когда Малиновский и Мортен Френдруп стали постоянными игроками в полузащите, они образуют достойную пару в центре поля, отлично дополняя друг друга», – так итальянские СМИ оценивают игру Руслана.