Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский начал переговоры с клубом Серии А. Контракт на два года
Италия
13 апреля 2026, 22:15 |
Малиновский начал переговоры с клубом Серии А. Контракт на два года

Украинский полузащитник ведет переговоры с «Дженоа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский проводит сильный сезон в Серии А и помогает своей команде не бояться понижения в классе. В воскресенье в том числе благодаря голу 32-летнего украинца генуэзцы одолели «Сассуоло» (2:1) и идут в девяти очках над зоной вылета за шесть матчей до конца сезона.

Малиновский может стать свободным агентом уже в середине лета 2026 года. В Италии говорят о начавшихся переговорах с футболистом о новой сделке еще на два сезона.

«Теперь, когда Малиновский и Мортен Френдруп стали постоянными игроками в полузащите, они образуют достойную пару в центре поля, отлично дополняя друг друга», – так итальянские СМИ оценивают игру Руслана.

Оцените материал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем