Стала известна оценка Малиновского за супергол в матче против Сассуолло

В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура Серии А между «Дженоа» и «Сассуоло». Игра прошла на стадионе «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе и закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле 55 минут и отличился забитым мячем из-за пределов штрафной площадки.

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7.7 балл из 10 возможных, что стало лучшей оценкой в матче.

Оценки игроков за матч Дженоа – Сассуолло: