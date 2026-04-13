Манчестер Юнайтед» вернулся? Дьяволы дома проиграли аутсайдеру АПЛ

В матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:2.

Гости быстро захватили инициативу: уже на 5-й минуте Ноа Окафор открыл счет, а на 29-й оформил дубль. Ситуация для хозяев осложнилась после удаления Лисандро Мартинеса на 56-й минуте.

Несмотря на это, Каземиро сократил отставание на 69-й минуте, но спасти матч манчестерцы не смогли.

После поражения «Манчестер Юнайтед» остается третьим в таблице с 55 очками, тогда как «Лидс» поднялся на 15-ю позицию, имея 36 очков.

АПЛ. 32-й тур.

Манчестер Юнайтед – Лидс – 1:2

Голы: Каземиро, 69 – Окафор, 5, 29.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Шоу, Мазрауи (Далот, 70), Мартинес, Йоро, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Кунья, Диалло (Мбемо, 70), Шешко.

Лидс: Дарлоу, Бийол, Стрейк, Джастин, Ааронсон, Окафор (Ньонто 74), Гудмундссон, Богл, Ампаду, Танака (Груев 74), Келверт-Льюин.

