  4. Манчестер Юнайтед» вернулся? Дьяволы дома проиграли аутсайдеру АПЛ
13.04.2026 22:00 – FT 1 : 2
Лидс
14 апреля 2026, 00:00
Манчестер Юнайтед» вернулся? Дьяволы дома проиграли аутсайдеру АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Лидс

В матче 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Лидс Юнайтед» со счётом 1:2.

Гости быстро захватили инициативу: уже на 5-й минуте Ноа Окафор открыл счет, а на 29-й оформил дубль. Ситуация для хозяев осложнилась после удаления Лисандро Мартинеса на 56-й минуте.

Несмотря на это, Каземиро сократил отставание на 69-й минуте, но спасти матч манчестерцы не смогли.

После поражения «Манчестер Юнайтед» остается третьим в таблице с 55 очками, тогда как «Лидс» поднялся на 15-ю позицию, имея 36 очков.

АПЛ. 32-й тур.

Манчестер Юнайтед – Лидс – 1:2
Голы: Каземиро, 69 – Окафор, 5, 29.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Шоу, Мазрауи (Далот, 70), Мартинес, Йоро, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Кунья, Диалло (Мбемо, 70), Шешко.

Лидс: Дарлоу, Бийол, Стрейк, Джастин, Ааронсон, Окафор (Ньонто 74), Гудмундссон, Богл, Ампаду, Танака (Груев 74), Келверт-Льюин.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Манчестер Юнайтед Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Лидс
Вот такая АПЛ. Арсенал и МЮ из зоны ЛЧ сгорают дома середняку и аутсайдеру...😐
За Шешко 85 млн...Это пиз..ц..оно деревянное..Довбик получше будет..Не хуже точно ..Но и судья конечно..Не специально он за гриву тянул.Там видео было.Он смотрел на мяч..И хотел за футболку прихватить.В чем вина футболиста? Что второй с косой женской бегает??? Необходимо значит правило ввести чтобы косу прятали,как кольца, цепочки 
45 лет Лидс не побеждал на Олд Траффорд. Вот и Каррик могет ставить антирекорды. МЮ, конечно, сражался до последнего, но результат не имеет серьезной турнирной ценности, хотя тревожные звоночки второй матч подряд для Каррика имеются. 
У Фернандеша больше всего ассистов в сезоне АПЛ, 17, у ближайшего преследователя - 10.
У Тоттенхэма с сегодняшней победой Лидса поубавилось тех, за чей счет можно сохранить прописку.
Де Дзербі: Карріку, як же так? Це помста за ЛЄ? 
