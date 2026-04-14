  4. Ман Юнайтед – Лидс – 1:2. Сенсация на Олд Траффорд. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
13.04.2026 22:00 – FT 1 : 2
Лидс
14 апреля 2026, 17:53 | Обновлено 14 апреля 2026, 18:01
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии

В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел домашнее поражение.

МЮ под руководством Майкла Каррика сенсационно уступил команде Лидс со счетом 1:2.

Хозяева провалили первый тайм, пропустив дважды. На 5-й минуте отличился Ноа Окафор, а на 29-й он же удвоил преимущество гостей.

После перерыва Красные дьяволы сократили отставание. На 69-й минуте Каземиро замкнул передачу Бруну Фернандеша. Однако на большее хозяев не хватило (1:2).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (64), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 55), Ливерпуль (52), Челси (48).

Английская Премьер-лига. 32-й тур, 13 апреля 2026

Манчестер Юнайтед – Лидс – 1:2

Голы: Каземиро, 69 – Ноа Окафор, 5, 29

Удаление: Лисандро Мартинес, 56 (МЮ)

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
56’
Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед) получает красную карточку.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Лидс), асcист Бренден Ааронсон.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (Лидс).
Николай Степанов
