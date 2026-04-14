Ман Юнайтед – Лидс – 1:2. Сенсация на Олд Траффорд. Видео голов и обзор

В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед потерпел домашнее поражение.

МЮ под руководством Майкла Каррика сенсационно уступил команде Лидс со счетом 1:2.

Хозяева провалили первый тайм, пропустив дважды. На 5-й минуте отличился Ноа Окафор, а на 29-й он же удвоил преимущество гостей.

После перерыва Красные дьяволы сократили отставание. На 69-й минуте Каземиро замкнул передачу Бруну Фернандеша. Однако на большее хозяев не хватило (1:2).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (64), Ман Юнайтед, Астон Вилла (по 55), Ливерпуль (52), Челси (48).

Английская Премьер-лига. 32-й тур, 13 апреля 2026

Манчестер Юнайтед – Лидс – 1:2

Голы: Каземиро, 69 – Ноа Окафор, 5, 29

Удаление: Лисандро Мартинес, 56 (МЮ)

