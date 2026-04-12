В понедельник, 13 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Манчестер Юнайтед

Первая половина сезона прошла для манкунианцев довольно неудачно, однако их результаты значительно улучшились после прихода Майкла Каррика на тренерский мостик. В общем, после 31 тур Премьер-лиги на балансе МЮ есть 55 баллов, что пока позволяют ему находиться на 3-м месте общего зачета. От 6-й позиции, которая не позволит сыграть в Лиге чемпионов, красные дьяволы отстают на 7 зачетных пунктов.

В Кубке Англии коллектив завершил выступления еще на стадии 1/32 финала после поражения против «Брайтона» со счетом 1:2.

Лидс

Вполне приемлемые результаты показывает новичок Премьер-лиги в текущем сезоне. За 31 тур чемпионата Англии «павлинам» удалось добыть в борьбе 33 зачетных пункта, которые пока позволяют им находиться на 15-й строчке общего зачета. Но расстояние от зоны вылета за 7 матчей до завершения турнира невелико – всего 3 очка.

В национальном кубке «Лидсу» удалось одолеть «Дерби Каунти», «Бирмингем», «Норвич» и «Вест Хэм» и квалифицироваться в полуфинал, где его ждет противостояние с лондонским «Челси».

Личные встречи

Начиная с 2023 коллективы сыграли между собой 5 поединков. В двух из них побеждал «Манчестер Юнайтед», а еще трижды противостояния завершались вничью.

Интересные факты

В последних 6 играх «Манчестер Юнайтед» не смог сохранить ворота сухими 5 раз.

«Лидс» не проигрывает на выезде уже 7 матчей подряд.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, победил в каждом из 5 предыдущих домашних поединков.

Ни в одном из 5 предыдущих матчей «Лидса» в Премьер-лиге не было забито больше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.66 по линии БК betking.