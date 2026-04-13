Динамо снова проигрывает, Александрия требует, Шахтер и ЛНЗ делят очки

Тур памяти бывшего тренера «Шахтера» и «Динамо» Мирчи Луческу, ушедшего накануне в лучший мир на 81 году жизни. «Полесье» разбило «Полтаву» и закрепилось на третьем месте. «Карпаты» со скандалом обыграли «Александрию». «Динамо» снова проиграло: в этот раз «Металлисту 1925». В зрелищном поединке «Кривбасс» на последних минутах вырвал победу у «Кудровки».

В центральном матче тура, вынесенном на понедельник, встретились лидеры: ЛНЗ и «Шахтер». Бескомпромиссный матч завершился боевой ничьей.

Разгром тура

«Полтава» в Кропивницком принимала «Полесье». «Полесье» в Кропивницком не заметило «Полтаву». К середине первого тайма все вопросы в этом поединке были сняты с повестки дня. Хотя, в то же время, может, этих вопросов и не было вовсе, ибо в СМИ снова судачат о том, что некоторые игроки «горожан» сдают матчи. В общем, как бы то ни было, в сотом матче Руслана Ротаня в качестве наставника команд УПЛ его нынешние подопечные добыли более чем убедительную победу – 4:0. Эта виктория стала для житомирян сороковой в УПЛ.

Развязки тура

Матч «Руха» и «Колоса» катился к нулевой ничьей. Во всяком случае, за четыре минуты до конца основного времени игры на табло светились унылые нули. В итоге поединок таки завершился вничью. Но не в сухую, а результативную. На 86-й минуте отличились гости: усилиями Теллеса. Но добыть три очка «колоскам» не удалось. На последней минуте основного времени Невес точным ударом головой сравнял счет. Так «Рух» впервые за последние семь матчей не проиграл.

В последние минуты матча решилась и судьба поединка «Кудровки» и «Кривбасса». За девять минут до конца встречи футболисты из Черниговской области усилиями Сторчоуса сравняли счет. И дальше обе команды бросились забивать победный мяч. Реальные шансы сделать это имели и хозяева, и гости. Больше повезло «Кривбассу»: за две минуты до конца основного времени Шевченко точным ударом в ближний верхний угол принес своей команде зрелищную победу.

Замена тура

Удачную замену в конце матча против «Александрии» провел наставник «Карпат» Фран Фернандес. На 86-й минуте матча испанский тренер выпустил Жана Педросо – вместо Чачуа. И спустя пять минут бразильский защитник точным ударом в дальний угол ворот поставил победную точку в этой игре – 2:0. Таким образом, «Карпаты» одержали четвертую подряд победу в УПЛ. Последний раз с «зелено-белыми» в элитном дивизионе случалось подобное восемь лет назад. А действующий вице-чемпион не побеждает в УПЛ уже в 16 последних матчах.

Скандал тура

После матча против «Карпат» «Александрия» выступила с официальным заявлением по поводу судейства в этом поединке. В частности, «горожане» сильно раздосадованы действиями арбитра Балакина, который, по их мнению, на 90-й минуте не назначил очевидный пенальти в ворота львовян, после того как игрок «Карпат» в пределах своей штрафной площади сыграл рукой в мяч. «Александрия» требует от УАФ предоставить видеозаписи этого эпизода со всех возможных ракурсов, а также предоставить аудиозаписи переговоров между главным арбитром и судьями ВАР.

Дисциплина тура

«Порядок бьет класс» – это о матче «Металлиста 1925» и «Динамо». Номинальные гости ощутимо больше владели мячом, территорией и игровым преимуществом, но в итоге победили номинальные хозяева. А победили харьковчане благодаря очень грамотным и квалифицированным действиям в обороне. Особенно отличился в этом плане бывший центрбек динамовцев, а нынче «Металлиста 1925» Шабанов. А единственный гол в ворота «бело-голубых» забил тоже бывший игрок «Динамо» – Антюх. Его точный удар – единственный удар харьковчан в створ ворот «Динамо». В итоге подопечные Костюка потерпели второе подряд поражение, а «Металлист 1925» впервые в своей истории переиграл «Динамо».

Слова тура

Достаточно своеобразно главный тренер «Динамо» Игорь Костюк оценил проигранный его подопечными матч против «Металлиста 1925»: «Наша команда находится в фазе становления, мы привыкаем друг к другу, к требованиям, к новым связям. Мы провели качественный матч, но не реализовали свои моменты при ни одном созданном моменте у наших ворот».

Передача тура

После такой передачи проще забить, чем промазать. На 73-й минуте матча «Верес» – «Оболонь» полузащитник хозяев Виталий Бойко с центра поля зрячей диагональной передачей запустил мяч прямо на голову набегающему Ндукве, и Денис мягким кивком головы переправил футбольный снаряд за шиворот голкиперу «пивоваров» Федоривскому.

Угловой тура

Судьбу матча «Зари» и «Эпицентра» решил удачный розыгрыш углового удара у ворот команды из Каменца-Подольского. Навес от углового флажка «нашел» в центре штрафной площади голову Кушниренко: после его удара мяч угодил в перекладину. Первым на отскоке оказался центрбек луганчан Джордан, который «продавил» Сифуэнтеса, выиграв «второй этаж», и отправил мяч в сетку.

Матч тура

Не матч, а настоящая заруба. В Черкассах встретились две первые команды чемпионата – ЛНЗ и «Шахтер». Центральная игра второго круга, а может, и всего чемпионата, удалась на славу. Уже в первой половине встречи было забито аж четыре мяча: соперники поделили их поровну. А вот во втором тайме забитых мячей зрители так и не увидели. Было много борьбы и эмоций, и пару-тройку моментов, а еще – желания не проиграть. В итоге никто не проиграл: каждый остался при своем. ЛНЗ и дальше лидирует, «Шахтер» и дальше второй. У команд одинаково турнирных баллов (по 51), но у дончан одна игра в запасе.

Кровь тура

Первый гол ЛНЗ в ворота «Шахтера» получился кровавым. Олег Горин пробивал головой по воротам «горняков», и, столкнувшись с Траоре, травмировался. Настолько травмировался, что разбил себе голову, залив кровью футболку. Тем не менее, в такой сложной ситуации Горину удалось отправить мяч в сетку ворот. Правда, не без помощи рикошета от защитника дончан Бондаря. После этого медики оказали герою эпизода первую помощь. Он поменял окровавленную футболку и продолжил игру.

Ассист тура

На 34 минуте матча ЛНЗ – Шахтер дончане снова вышли вперед. Результативным ударом отличился Эгиналдо. Бразильскому полузащитнику в этом эпизоде ассистировал голкипер Ризнык. Для Дмитрия это первый ассист в его карьере.

Символическая сборная тура: Варакута – Китела, Джордан, Шабанов, Крупский – Теллес, Харатин, Костенко, – Парако, Траоре, Ассинор.