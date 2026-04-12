В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 23-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Агробизнес

Совершенно неплохие результаты демонстрирует волочевский коллектив в текущем сезоне. После 22 туров Первой лиги Украины на балансе «Агробизнеса» уже 40 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 4-й строчке общего зачета. От топ-2 клуб отстает на 8 очков, однако ближайшего конкурента снизу, «Ингулец», опережает на 4 балла.

В национальном кубке «Агробизнес» смог квалифицироваться в 1/8 финала, одолев на своем пути «Диназ» и «Денгофф», однако на этой стадии уступил «Металлисту 1925» со счетом 4:3.

Черноморец

Для прошлогоднего участника Премьер-лиги сезон в низшем дивизионе идет довольно неплохо. За 22 тура Первой лиги Украины одесситы смогли добыть в борьбе 48 очков, которые пока позволяют им находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Но расстояние от лидера «Буковины» за 8 игр до завершения основного этапа чемпионата уже достаточно велико – 12 баллов.

В Кубке Украины «Черноморец» довольно неожиданно уступил любительскому «Агротеху» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

За последние 5 лет клубы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги. Тогда минимальную победу одержал «Черноморец».

В период с 2019 по 2021 команды играли в 4-х очных играх – в каждой из них победить удавалось «Агробизнесу».

Интересные факты

В каждом из 4-х поединков «Черноморца» после зимнего перерыва было забито меньше 2.5 мяча.

«Черноморец» пропустил всего 12 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

В 3/4 предыдущих матчах «Агробизнеса» было забито меньше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.54 по линии БК betking.