  Агробизнес – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Украина. Первая лига
12 апреля 2026, 07:29 | Обновлено 12 апреля 2026, 08:32
Агробизнес – Черноморец. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 12 апреля в 16:00 по Киеву

В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 23-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Черноморцем». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Агробизнес

Совершенно неплохие результаты демонстрирует волочевский коллектив в текущем сезоне. После 22 туров Первой лиги Украины на балансе «Агробизнеса» уже 40 зачетных пунктов, благодаря которым он находится на 4-й строчке общего зачета. От топ-2 клуб отстает на 8 очков, однако ближайшего конкурента снизу, «Ингулец», опережает на 4 балла.

В национальном кубке «Агробизнес» смог квалифицироваться в 1/8 финала, одолев на своем пути «Диназ» и «Денгофф», однако на этой стадии уступил «Металлисту 1925» со счетом 4:3.

Черноморец

Для прошлогоднего участника Премьер-лиги сезон в низшем дивизионе идет довольно неплохо. За 22 тура Первой лиги Украины одесситы смогли добыть в борьбе 48 очков, которые пока позволяют им находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Но расстояние от лидера «Буковины» за 8 игр до завершения основного этапа чемпионата уже достаточно велико – 12 баллов.

В Кубке Украины «Черноморец» довольно неожиданно уступил любительскому «Агротеху» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

За последние 5 лет клубы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона Первой лиги. Тогда минимальную победу одержал «Черноморец».

В период с 2019 по 2021 команды играли в 4-х очных играх – в каждой из них победить удавалось «Агробизнесу».

Интересные факты

  • В каждом из 4-х поединков «Черноморца» после зимнего перерыва было забито меньше 2.5 мяча.
  • «Черноморец» пропустил всего 12 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.
  • В 3/4 предыдущих матчах «Агробизнеса» было забито меньше 2.5 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.54 по линии БК betking.

По теме:
Кудровка – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сандерленд – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Заря – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Агробизнес Черноморец Одесса прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Футбол | 11 апреля 2026, 08:39 8
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент

«Металлист 1925» заинтересовался Герреро и Задорожным

Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 11 апреля 2026, 19:55 14
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925

Недоволен реализацией моментов

Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Бокс | 12.04.2026, 01:00
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
ФОТО. Дэвид Бекхэм впечатлил всех своей формой в 50 лет
Футбол | 12.04.2026, 01:23
ФОТО. Дэвид Бекхэм впечатлил всех своей формой в 50 лет
ФОТО. Дэвид Бекхэм впечатлил всех своей формой в 50 лет
Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире
Футбол | 12.04.2026, 07:32
Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире
Ярмолюка настроен купить самый богатый клуб в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 10
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
10.04.2026, 23:59 17
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 5
Футбол
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 2
Баскетбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
