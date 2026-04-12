Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Веселая концовка матча. Черноморец на выезде обыграл Агробизнес
Первая лига
Агробизнес
12.04.2026 16:00 – FT 1 : 2
Черноморец
Украина. Первая лига
12 апреля 2026, 18:12 | Обновлено 12 апреля 2026, 18:13
943
2

Поединок «Агробизнес» – «Черноморец» завершился со счетом 1:2

В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 23-го тура Первой лиги «Агробизнес» – «Черноморец». Гости одержали победу со счетом 2:1

«Черноморец» открыл счет уже на 7-й минуте поединка. Гости провели быструю атаку, которую завершил Виталий Ермаков.

На 61-й минуте «Агробизнес» остался в меньшинстве. Роман Слива грубо нарушил правила в центре поля и увидел перед собой красную карточку.

В компенсированное ко второму тайму время «Черноморец» забил второй мяч. Андрей Хома удачно сыграл на добивании.

Но на этом голы не закончились. На 90+4-й минуте Роман Кузьмин сократил отставание. А вот на большее у «Агробизнеса» уже не хватило времени.

Первая лига. 23-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 12 апреля

«Агробизнес» (Волочиск) – «Черноморец» (Одесса) – 1:2

Голы: Кузьмин, 90+4 – Ермаков, 7, Хома, 90+3

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Черноморец).
61’
Roman Slyva (Агробизнес) получает красную карточку.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
По теме:
Тренер Кудровки взял вину за поражение Кривбассу: «Счет не по игре»
Виктория – Ворскла – 1:0. Забили с пенальти. Видео гола и обзор матча
Буковина – Феникс-Мариуполь – 2:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12 апреля 2026, 09:44 0
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона

Шоу на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium» состоялось в ночь на 12 апреля

Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Футбол | 12 апреля 2026, 18:47 2
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира

Роналдо сделал прогноз на победителя чемпионата мира

Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Футбол | 12.04.2026, 13:23
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Бокс | 12.04.2026, 11:11
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Бокс | 11.04.2026, 19:58
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Комментарии 2
Прогнозируемый результат... Агробизнесу вышка абсолютно не нужна, какие могут быть мысли о победе. Хотя и Черноморцу выход в ПЛ принесет только головную боль и увеличение финансовых затрат, мы ведь знаем, как руководство Черноморца реагирует на уплывание денег из общака.
Моряки плывут обратно в вышку
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 7
Футбол
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 43
Бокс
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 435
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
