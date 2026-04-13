Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Сделали очень много правильных вещей на поле»
12.04.2026 16:00 – FT 1 : 2
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 апреля 2026, 14:21 |
417
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Сделали очень много правильных вещей на поле»

Наставник «Черноморца» прокомментировал победу над «Агробизнесом»

В матче 23-го тура Первой лиги «Черноморец» на выезде со счетом 2:1 обыграл «Агробизнес». Впечатлениями о поединке поделился главный тренер одесского клуба Роман Григорчук.

– Мы до игры понимали, что это будет тяжелый матч. Мы видели соперника, мы изучили соперника. Мы понимали, что легко и так нигде не бывает, а здесь будет игра против добротной команды, обученной команды, со своим почерком. И мы, соответственно, готовились. Надо признаться и похвалить себя, что ребята, я имею в виду команду, что мы сделали очень много правильных вещей на поле, и это нам помогло выиграть. Не обошлось, конечно, и без ошибок. Но сыграть совершенно идеально не так просто.

Игра, на мой взгляд, во-первых, достаточно добротного уровня, а во-вторых, она для нас очень важна, стратегическая. Ибо Агробизнес – это команда, которая стремится занимать высокие места и является нашим конкурентом в этом, в этих целях. Так что мы очень довольны, мы рады. Мы рады, потому что мы сыграли тоже серьезно.

– Что вы можете сказать о настрое игроков? Было очень много борьбы. Мы видели, как горели глаза, как у той команды, как у другой. Вы какие-то особые слова подбирали?

– Мы готовились сильно, я вам признаюсь, потому что я просто понимал, что это будет за игра. Я понимал, что будет очень и очень нелегко, и должен быть качественным сам футбол. Но без борьбы трудно обойтись, чтобы ты где-нибудь проиграл борьбу и ты выиграл. Так не бывает. Поэтому было требование конкретное и было предупреждение, и была подсказка, и была рекомендация, чтобы мы очень сильно вели борьбу, потому что нельзя было сегодня проиграть борьбу. Если бы мы проиграли каких-то несколько лишних единоборств, футбол на поле бы изменился. В этом плане мы тоже были на высоте.

– Что вы можете сказать об эпизоде ​​с удалением? Полчаса было у вашей команды, чтобы играть в большинстве, или вы тогда как-то меняли план проведения игры?

– За время моей работы с командой, мы первый раз играем в большинстве. И я скажу, что этот отрезок мы как раз не можем занести себе в актив. Ибо я думаю, что мы должны были действовать по-другому и, скажем так, в психологическом аспекте и в тактическом аспекте. Когда команда играет в меньшинстве, мы понимаем, что нужно тоже уметь действовать. Примеров много и в большом футболе, и на примере топ-команд, когда команда в меньшинстве забивает и один, и два гола. Здесь есть моменты, на которых нам нужно обязательно научиться. Мы в этот период и сами имели кучу моментов, могли доиграть правильно и забить, и уж все бы закончилось, но там есть к чему придраться.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Черноморец).
61’
Roman Slyva (Агробизнес) получает красную карточку.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
По теме:
Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ЧИЖЕВСКИЙ: «Даже в меньшинстве пытались играть в комбинационный футбол»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Агробизнес Роман Григорчук пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Футбол | 13 апреля 2026, 07:37 1
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»

Известный тренер раскритиковал предателя Тимощука

Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Футбол | 13 апреля 2026, 06:23 0
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер

Полесье взяло три очка, а Динамо потерпело второе поражение подряд

Первый гол Яремчука за Лион, забил Малиновский, гандболистки вышли на ЧЕ
Футбол | 13.04.2026, 11:05
Первый гол Яремчука за Лион, забил Малиновский, гандболистки вышли на ЧЕ
Первый гол Яремчука за Лион, забил Малиновский, гандболистки вышли на ЧЕ
Испанский журналист: «Лунин выглядел очень слабо»
Футбол | 13.04.2026, 10:03
Испанский журналист: «Лунин выглядел очень слабо»
Испанский журналист: «Лунин выглядел очень слабо»
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Футбол | 13.04.2026, 10:42
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 92
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
12.04.2026, 15:34
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 2
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 18
Футбол
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем