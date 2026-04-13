Роман ГРИГОРЧУК: «Сделали очень много правильных вещей на поле»

В матче 23-го тура Первой лиги «Черноморец» на выезде со счетом 2:1 обыграл «Агробизнес». Впечатлениями о поединке поделился главный тренер одесского клуба Роман Григорчук.

– Мы до игры понимали, что это будет тяжелый матч. Мы видели соперника, мы изучили соперника. Мы понимали, что легко и так нигде не бывает, а здесь будет игра против добротной команды, обученной команды, со своим почерком. И мы, соответственно, готовились. Надо признаться и похвалить себя, что ребята, я имею в виду команду, что мы сделали очень много правильных вещей на поле, и это нам помогло выиграть. Не обошлось, конечно, и без ошибок. Но сыграть совершенно идеально не так просто.

Игра, на мой взгляд, во-первых, достаточно добротного уровня, а во-вторых, она для нас очень важна, стратегическая. Ибо Агробизнес – это команда, которая стремится занимать высокие места и является нашим конкурентом в этом, в этих целях. Так что мы очень довольны, мы рады. Мы рады, потому что мы сыграли тоже серьезно.

– Что вы можете сказать о настрое игроков? Было очень много борьбы. Мы видели, как горели глаза, как у той команды, как у другой. Вы какие-то особые слова подбирали?

– Мы готовились сильно, я вам признаюсь, потому что я просто понимал, что это будет за игра. Я понимал, что будет очень и очень нелегко, и должен быть качественным сам футбол. Но без борьбы трудно обойтись, чтобы ты где-нибудь проиграл борьбу и ты выиграл. Так не бывает. Поэтому было требование конкретное и было предупреждение, и была подсказка, и была рекомендация, чтобы мы очень сильно вели борьбу, потому что нельзя было сегодня проиграть борьбу. Если бы мы проиграли каких-то несколько лишних единоборств, футбол на поле бы изменился. В этом плане мы тоже были на высоте.

– Что вы можете сказать об эпизоде ​​с удалением? Полчаса было у вашей команды, чтобы играть в большинстве, или вы тогда как-то меняли план проведения игры?

– За время моей работы с командой, мы первый раз играем в большинстве. И я скажу, что этот отрезок мы как раз не можем занести себе в актив. Ибо я думаю, что мы должны были действовать по-другому и, скажем так, в психологическом аспекте и в тактическом аспекте. Когда команда играет в меньшинстве, мы понимаем, что нужно тоже уметь действовать. Примеров много и в большом футболе, и на примере топ-команд, когда команда в меньшинстве забивает и один, и два гола. Здесь есть моменты, на которых нам нужно обязательно научиться. Мы в этот период и сами имели кучу моментов, могли доиграть правильно и забить, и уж все бы закончилось, но там есть к чему придраться.