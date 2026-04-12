  4. Агробизнес – Черноморец – 1:2. Проиграли в меньшинстве. Видео голов и обзор
Украина. Первая лига
12 апреля 2026, 20:34 | Обновлено 12 апреля 2026, 20:35
«Агробизнес» играл вдесятером с 61-й минуты

В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 23-го тура Первой лиги «Агробизнес» – «Черноморец». Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2

«Черноморец» вышел вперед уже на 7-й минуте поединка. Гости провели быструю атаку, которую завершил Виталий Ермаков.

На 61-й минуте «Агробизнес» остался в меньшинстве. Роман Слива грубо нарушил правила в центре поля и получил от арбитра красную карточку.

В компенсированное ко второму тайму время «Черноморец» забил второй мяч. Андрей Хома удачно сыграл на добивании.

Но на этом голы не закончились. На 90+4-й минуте Роман Кузьмин сократил отставание. А вот на большее у «Агробизнеса» уже не хватило времени.

Первая лига. 23-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 12 апреля

«Агробизнес» (Волочиск) – «Черноморец» (Одесса) – 1:2

Голы: Кузьмин, 90+4 – Ермаков, 7, Хома, 90+3

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Агробизнес).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Черноморец).
61’
Roman Slyva (Агробизнес) получает красную карточку.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Ермаков (Черноморец).
