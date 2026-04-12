Агробизнес – Черноморец – 1:2. Проиграли в меньшинстве. Видео голов и обзор
«Агробизнес» играл вдесятером с 61-й минуты
В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 23-го тура Первой лиги «Агробизнес» – «Черноморец». Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2
«Черноморец» вышел вперед уже на 7-й минуте поединка. Гости провели быструю атаку, которую завершил Виталий Ермаков.
На 61-й минуте «Агробизнес» остался в меньшинстве. Роман Слива грубо нарушил правила в центре поля и получил от арбитра красную карточку.
В компенсированное ко второму тайму время «Черноморец» забил второй мяч. Андрей Хома удачно сыграл на добивании.
Но на этом голы не закончились. На 90+4-й минуте Роман Кузьмин сократил отставание. А вот на большее у «Агробизнеса» уже не хватило времени.
Первая лига. 23-й тур. Волочиск, стадион «Юность». 12 апреля
«Агробизнес» (Волочиск) – «Черноморец» (Одесса) – 1:2
Голы: Кузьмин, 90+4 – Ермаков, 7, Хома, 90+3
