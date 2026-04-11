Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 11 апреля в 14:30 по Киеву

ФК Арсенал

В субботу, 11 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Арсенал

В текущем сезоне «Арсенал» демонстрирует довольно неплохие результаты, хотя в последних матчах его позиции немного пошатнулись. Тем не менее после 31 тура Премьер-лиги на балансе лондонцев есть 70 баллов, что пока позволяют им находиться на вершине турнирной таблицы. «Манчестер Сити», сыгравший на 1 игру меньше и занимающий 2-ю строчку, отстает от канониров на 9 очков. В национальном кубке «Арсенал» дошел до четвертьфинала, однако там неожиданно уступил «Саутгемптону» со счетом 2:1.

В Лиге чемпионов англичанам также удалось квалифицироваться в 1/4 финала, в первом поединке этого противостояния «Арсенал» минимально обыграл португальский «Спортинг». А вот в Кубке лиги канониры дошли до финала, однако там со счетом 0:2 уступили «Манчестер Сити».

Борнмут

Довольно неплохо складывается сезон и для «вишен», несмотря на тяжелый отрезок после нескольких стартовых туров. В общей сложности, за 31 тур АПЛ «Борнмуту» удалось набрать 42 балла – пока этого достаточно, чтобы находиться на 13-й позиции турнирной таблицы. Всего 7 пунктов отделяет клуб от топ-5, а расстояние от зоны вылета составляет 13 очков.

В национальном кубке коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала – там «Борнмут» в серии пенальти уступил «Ньюкаслу» после ничьей 3:3 по итогам основного времени.

Личные встречи

В последних пяти официальных играх между клубами небольшое преимущество имеет «Арсенал». На балансе лондонцев 3 победы, а еще 2 выигрыша завоевал «Борнмут».

Интересные факты

  • 6/7 предыдущих поединков «Борнмута» в Премьер-лиге завершались вничью.
  • «Арсенал» победил в каждом из 7 предыдущих официальных поединков.
  • В последних 5-х играх «Борнмут» трижды хранил ворота сухими.
  • «Арсенал» забил 61 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63 по линии БК betking.

