Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 апреля в 14:30 матч чемпионата Англии
11 апреля состоится матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Борнмутом».
Команды встретятся в Лондоне на стадионе «Эмирейтс Стэдиум». Начало матча – в 14:30.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Последняя встреча коллективов, которая прошла 3 января 2026 года, завершилась голевой феерией: «Арсенал» обыграл «Борнмут» в АПЛ со счетом 3:2.
«Арсенал» уверенно лидирует в чемпионате Англии – первое место и 70 очков. «Борнмут» занимает 13-е место и имеет в активе 42 очка.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
