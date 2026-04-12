  АРТЕТА: «Сильный удар по лицу. Игрокам очень больно, и так должно быть»
Чемпионат Англии
Арсенал
11.04.2026 14:30 – FT 1 : 2
Борнмут
Англия
12 апреля 2026, 16:48 | Обновлено 12 апреля 2026, 16:51
АРТЕТА: «Сильный удар по лицу. Игрокам очень больно, и так должно быть»

Микель прокомментировал фиаско против «Борнмута» в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета пытался подобрать слова после ужасного матча против «Борнмута» в 32-м туре Английской Премьер-лиги, который завершился поражением «канониров» (1:2).

«Разочарование. Это сильный удар по лицу, и теперь все зависит от нашей реакции. Эта команда не просто так не проигрывала 11 матчей подряд – они многое делали правильно.

Мы были не очень эффективны. Первый же их момент в нашей штрафной – рикошет, неудачная игра в обороне, и это гол. Нам нужно прийти в себя после такого.

Во втором тайме ожидаешь другой игры. Сегодня мы делали много странных вещей. Хотя обычно мы очень стабильны. Такое может случиться, это футбол.

Игрокам очень больно. И должно быть больно. Им нужно принять это как данность, подняться и снова идти в бой, иначе ты выбываешь. Впереди важная неделя, на кону многое. Мы по-прежнему находимся в хорошем положении в обоих турнирах.

Мы знаем, что на кону. И причиной этому является тот факт, что наш клуб уже очень давно не выигрывал титул. Мы говорили о том, насколько это сложно. Но я просто хочу, чтобы мы сосредоточились на тех вещах, которые можем контролировать, в которых можем доминировать. И мы это делали.

Нам не нужно делать то, чего мы еще не делали. Нет, нет м давайте продолжать делать то, что делали раньше. Почти все то, что мы делали на протяжении девяти месяцев, ведь именно это и помогло нам оказаться в нынешнем положении.

И я видел все это в среду, а сегодня мы сделали шаг назад. И нам нужно извлечь урок из этого. Нам нужно критически отнестись к себе, а затем собраться, потому что в среду нас ждёт важный матч», – заявил Артета.

Арсенал не простит Артете сезон без титулов. Есть идеальный преемник
Чемпионшип все ближе. Де Дзерби проиграл первый матч во главе Тоттенхэма
Обнародованы стартовые составы Челси и Ман Сити на суперматч АПЛ
Андрей Витренко Источник: BBC
Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 12 апреля 2026, 16:18 1
Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Встреча начнется 12 апреля в 21:45 по Киеву

Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 12 апреля 2026, 05:35 16
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925

Недоволен реализацией моментов

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Футбол | 12.04.2026, 08:23
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11.04.2026, 18:14
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
Футбол | 12.04.2026, 08:32
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
Громкий трансфер. Вратаря сборной Украины ждут в престижном клубе
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
11.04.2026, 01:42 2
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 1
Бокс
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
11.04.2026, 04:35 14
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 7
Футбол
