АРТЕТА: «Сильный удар по лицу. Игрокам очень больно, и так должно быть»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета пытался подобрать слова после ужасного матча против «Борнмута» в 32-м туре Английской Премьер-лиги, который завершился поражением «канониров» (1:2).

«Разочарование. Это сильный удар по лицу, и теперь все зависит от нашей реакции. Эта команда не просто так не проигрывала 11 матчей подряд – они многое делали правильно.

Мы были не очень эффективны. Первый же их момент в нашей штрафной – рикошет, неудачная игра в обороне, и это гол. Нам нужно прийти в себя после такого.

Во втором тайме ожидаешь другой игры. Сегодня мы делали много странных вещей. Хотя обычно мы очень стабильны. Такое может случиться, это футбол.

Игрокам очень больно. И должно быть больно. Им нужно принять это как данность, подняться и снова идти в бой, иначе ты выбываешь. Впереди важная неделя, на кону многое. Мы по-прежнему находимся в хорошем положении в обоих турнирах.

Мы знаем, что на кону. И причиной этому является тот факт, что наш клуб уже очень давно не выигрывал титул. Мы говорили о том, насколько это сложно. Но я просто хочу, чтобы мы сосредоточились на тех вещах, которые можем контролировать, в которых можем доминировать. И мы это делали.

Нам не нужно делать то, чего мы еще не делали. Нет, нет м давайте продолжать делать то, что делали раньше. Почти все то, что мы делали на протяжении девяти месяцев, ведь именно это и помогло нам оказаться в нынешнем положении.

И я видел все это в среду, а сегодня мы сделали шаг назад. И нам нужно извлечь урок из этого. Нам нужно критически отнестись к себе, а затем собраться, потому что в среду нас ждёт важный матч», – заявил Артета.