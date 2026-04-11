11 апреля 2026, 22:18 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:19
133
0

Тренер Борнмута поделился секретом победы над Арсеналом: «Игра с риском»

Андони Ираола отметил работу подопечных

11 апреля 2026, 22:18 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:19
133
0
Тренер Борнмута поделился секретом победы над Арсеналом: «Игра с риском»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола поделился эмоциями после сенсационной победы над «Арсеналом» на выезде в 32-м туре Английской Премьер-лиги (2:1).

«Перед этим матчем ситуация была странной – мы подходили после пяти ничьих подряд. Ты не можешь полностью наслаждаться этим, но нам была нужна эта игра, чтобы улучшить наше турнирное положение.

Я очень доволен игроками. В таких больших матчах нужно подниматься до уровня события. Мы показали характер и наслаждались некоторыми моментами с мячом, что иногда сложно против «Арсенала».

Было хорошо довести дело до конца. Мы подошли к игре после серии большого количества ничьих, что всегда вызывает определенные вопросы, но сегодня – три очка, и это для нас чрезвычайно важно.

Прессинг – одна из наших сильных сторон. В матчах против «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» на днях они дают нам возможности для отбора мяча. Иногда ты играешь против команд, которые сразу действуют длинными передачами, и ты не можешь играть в эту игру в кошки-мышки.

Если ты играешь один в один, они будут играть длинно. Мы немного отходим назад, а затем прессингуем – иногда это работает, иногда ты хочешь оставить дополнительного игрока сзади.

Иногда все сводится к единоборствам, один против одного. Если ты выигрываешь его – это шанс для тебя, если проигрываешь – шанс для соперника. Это игра с высоким риском и высокой наградой.

В большинстве ситуаций, я считаю, мы выиграли много единоборств и получили от этого больше пользы», – сказал Ираола.

