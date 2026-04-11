Дьекереш назвал фактор, который повлиял на поражение Арсенала в АПЛ

Шведский форвард «Арсенала» Виктор Дьекереш раскритиковал состояние газона на «Эмирейтс Стэдиум» после неудачного матча 32-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:2).

Виктор пытался спасти команду от поражения и даже забил с пенальти, однако «вишни» в этом матче были лучше в реализации моментов.

«В концовке у нас были неплохие моменты, но поле, честно говоря, было немного сухим, и это не помогло. Конечно, мы все должны играть лучше и реализовывать свои шансы.

Я очень уверен в себе. Нам не нужно слишком зацикливаться на том, что произошло сегодня – нужно смотреть вперед, думать позитивно и готовиться к следующим матчам», – заявил Виктор.

Следующий матч «Арсенал» проведет дома против «Спортинга» в 1/4 финала Лиги чемпионов (15 апреля). Первая встреча команд завершилась в пользу лондонцев – 1:0.