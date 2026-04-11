Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Дьекереш назвал фактор, который повлиял на поражение Арсенала в АПЛ
Англия
11 апреля 2026, 21:38 | Обновлено 11 апреля 2026, 21:39
0

Дьекереш назвал фактор, который повлиял на поражение Арсенала в АПЛ

Шведский форвард негативно оценил состояние газона

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский форвард «Арсенала» Виктор Дьекереш раскритиковал состояние газона на «Эмирейтс Стэдиум» после неудачного матча 32-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:2).

Виктор пытался спасти команду от поражения и даже забил с пенальти, однако «вишни» в этом матче были лучше в реализации моментов.

«В концовке у нас были неплохие моменты, но поле, честно говоря, было немного сухим, и это не помогло. Конечно, мы все должны играть лучше и реализовывать свои шансы.

Я очень уверен в себе. Нам не нужно слишком зацикливаться на том, что произошло сегодня – нужно смотреть вперед, думать позитивно и готовиться к следующим матчам», – заявил Виктор.

Следующий матч «Арсенал» проведет дома против «Спортинга» в 1/4 финала Лиги чемпионов (15 апреля). Первая встреча команд завершилась в пользу лондонцев – 1:0.

Арсенал Лондон пенальти чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Арсенал - Борнмут Виктор Дьекереш
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем