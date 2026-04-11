  4. Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
11.04.2026 14:30 – FT 1 : 2
Борнмут
11 апреля 2026, 16:45 | Обновлено 11 апреля 2026, 17:15
Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ

Потеря очков команды Артеты

Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч чемпионата Англии между лидером Арсеналом и середняком Борнмутом.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Борнмута, который забил по голу в каждом тайме и выдержал давление лондонской команды.

Арсенал подарил надежду Манчестер Сити. Команда Микеля Артеты имеет 70 очков и опережает конкурента в борьбе за титул на 9 очков, но у Сити две встречи в запасе.

Борнмут набрал 45 очков и идет 9-м.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Арсенал – Борнмут 1:2
Голы: Дьекереш, 35 (с пен) – Крупи, 17, Скотт, 74

Арсенал: Райя, Уайт (Москера, 76), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Субименди (Жезус, 76), Райс, Мадуеке (Доумен, 54), Хаверц (Эзе, 54), Мартинелли (Троссар, 54), Дьекереш

Борнмут: Петрович, Хименес (Смит, 90), Хилл, Сенеси, Трюффер, Кристи (Адамс, 70), Скотт, Райан (Брукс, 70), Крупи (Тот, 85), Тавернье, Эванилсон

Комментарии 8
Арсенал в своєму репертуарі-обі$ратися в самому кінці...і так із року в рок
"Манчестер Сіті тріумфує". Зінченко по ходу не в курсі, що означає "тріумф", "тріумфувати". Спорт.юа, кого ви понабирали?
Дуже жалкую за Арсенал. Симпатизую саме цій команді в АПЛ. Ще з тих років, коли вони під керівництвом Арсена Венгера протистояли Манчестер Юнайтед. І коли інколи МЮ судді підсужували. Але зараз немає характера в команді. Особливо на фініші всіх чемпіонатів. Їм, мабуть, психолог не завадив би. Бо в самого Артети бійцівських якостей також не вистачає.
Подарував Арсенал трохи надії Сіті)
Лощары, опять обсерутся на финише 🤣
дивують ті іксперд'S, які всюди (в ЛЧ наприклад) ставлять цих лондонців в фаворити))))
ну не може бути фаворитом команда яка постійно провалює другу половину сезону, постійнооо
После Спортинга простительно
)))
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
