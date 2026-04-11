Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ

Состоялся матч чемпионата Англии между лидером Арсеналом и середняком Борнмутом.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Борнмута, который забил по голу в каждом тайме и выдержал давление лондонской команды.

Арсенал подарил надежду Манчестер Сити. Команда Микеля Артеты имеет 70 очков и опережает конкурента в борьбе за титул на 9 очков, но у Сити две встречи в запасе.

Борнмут набрал 45 очков и идет 9-м.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Арсенал – Борнмут 1:2

Голы: Дьекереш, 35 (с пен) – Крупи, 17, Скотт, 74

Арсенал: Райя, Уайт (Москера, 76), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Субименди (Жезус, 76), Райс, Мадуеке (Доумен, 54), Хаверц (Эзе, 54), Мартинелли (Троссар, 54), Дьекереш

Борнмут: Петрович, Хименес (Смит, 90), Хилл, Сенеси, Трюффер, Кристи (Адамс, 70), Скотт, Райан (Брукс, 70), Крупи (Тот, 85), Тавернье, Эванилсон