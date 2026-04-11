  4. Арсенал – Борнмут – 1:2. Фиаско канониров. Видео голов и обзор матча
11.04.2026 14:30 – FT 1 : 2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
11 апреля 2026, 18:01 | Обновлено 11 апреля 2026, 18:03
Арсенал – Борнмут – 1:2. Фиаско канониров. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги

11 апреля 2026, 18:01 | Обновлено 11 апреля 2026, 18:03
311
2 Comments
Арсенал – Борнмут – 1:2. Фиаско канониров. Видео голов и обзор матча
11 апреля состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Арсенал» и «Борнмут».

Поединок в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум» завершился сенсационным поражением хозяев со счетом 1:2.

Первыми в матче забили гости, однако «канониры» быстро ответили голом Виктора Дьокереша.

Ничейный результат на табло держался долго, пока «вишни» не шокировали соперника во второй раз на 74-й минуте.

Спастись лондонцам уже было не под силу. Команда Микеля Артеты проиграла третий из последних четырех матчей.

Английская Премьер-лига. 32-й тур, 11 апреля

«Арсенал» – «Борнмут» – 1:2

Голы: Дьокереш, 35 (пен.) – Крупи, 17, Скотт, 74

Видео голов и обзор матча:

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Скотт (Борнмут), асcист Эванилсон.
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Арсенал).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Эли Крупи (Борнмут).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Вітаю. Артета в своєму репиртуарі. Програти все - треба вміти.
Буде смішно, якщо не візьмуть АПЛ
