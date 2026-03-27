  4. «Ничего не выиграли». Коуч Дании сдержал эмоции после разгрома в плей-офф
26.03.2026 21:45 – FT 4 : 0
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
27 марта 2026, 11:50 | Обновлено 27 марта 2026, 11:53
«Ничего не выиграли». Коуч Дании сдержал эмоции после разгрома в плей-офф

Брайан Ример похвалил защиту в матче с Северной Македонией

27 марта 2026, 11:50 | Обновлено 27 марта 2026, 11:53
208
0
«Ничего не выиграли». Коуч Дании сдержал эмоции после разгрома в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Ример

Тренер сборной Дании по футболу – Брайан Ример – прокомментировал победу над Северной Македонией в стыковочном матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026. Подопечные Римера обыграли соперника на своем поле со счетом 4:0.

«Считаю, что оба тайма были похожими. Разница лишь в том, что после перерыва мы забили. Думаю, до перерыва мы сделали много правильных вещей. Мы были терпеливыми, хорошо двигались. Нам чего-то не хватало в первой половине игры.

Мое послание игрокам в перерыве, где мы внесли небольшие коррективы, заключалось в том, чтобы сохранять темп. Мы ушли на перерыв в хорошем состоянии и знали, что сломаем их, если сохраним темп.

Если сегодня кому-то отдать должное, то это будут наши защитники. Мы вышли с совершенно новой линией обороны, которая не позволила Северной Македонии создать моменты. Кристиан Нергор провел безошибочный матч, хотя обычно играет в полузащите.

На самом деле, мы еще ничего не выиграли. Мы сыграли один матч и достигли хорошего результата, который был нужен для выхода в финал. Теперь нужно восстановиться, а затем довести дело до конца», – заявил Ример.

Финальным соперником Дании в квалификации станет сборная Чехии, прошедшая Ирландию в серию пенальти. Противостояние Дании и Чехии состоится 31 марта в Праге.

Андрей Витренко Источник: bold.dk
