Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дания – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
26 марта 2026, 14:24 |
Дания – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок начнется 26 марта в 21:45 по Киеву

26 марта на Паркене пройдет матч полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Дании и Северной Македонии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Команда запомнилась на позапрошлом Евро, когда в первом же поединке потеряли Эриксена, но в итоге показали один из лучших результатов в истории. Но потом были откровенно слабые турниры, особенно предыдущий чемпионат мира. Но в Лиге Наций выходили в плей-офф и даже выигрывали в марте прошлого года в Португалии - но в ответном поединке уступили будущему обладателю трофея 2:5.

Все ждали после этого победы и в квалификации на мундиаль. Но провалили последние поединки, в ноябре. Сначала дома упустили очки с белорусами дома, закончив только 2:2. Но все равно нужно были просто не проиграть конкуренту, Шотландии. Но в итоге, пропустив дважды на 90+ минуте, уступити конкуренту 2:4 и отдали ему первое место.

Сборная свой единственный большой турнир провели в рамках Евро-2020, где дебютировал за счет победы в пути Лиги Наций. Впрочем, потом был неплохой отбор на чемпионат мира, где в плей-офф обыграли на выезде Италию, но уступили в решающем раунде Португалии.

Сейчас македонцы будто пытаются провернуть тот же фокус, что получился еще при Пандеве. Тоже было только третье место в стандартном отборе - ограничились только тринадцатью очками, заметно отстав не только от Бельгии, но и от Уэльса. Но теперь может пригодится победа в Лиге Наций-2024, где на уровне дивизиона С победили в своей группе, с Арменией, Фарерами и Латвией, еще и набрав там шестнадцать очков из восемнадцати возможных.

Еще в отборе на Евро датчане ограничились ничьей на выезде, после чего победили дома. Но в 2013-м году, в товарищеском формате, македонцы оформили разгромные 3:0.

Букмекерские конторы не верят, что тут хозяева оставят какие-то шансы для соперника. Ставим на победу подопечных Римера с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,96).

Фора Дании (-1.5) 1.96
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
