Дания – Северная Македония – 4:0. Разгром во 2-м тайме. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка плей-офф к чемпионату мира 2026
26 марта состоялся матч между сборными Дании и Северной Македонии в рамках плей-офф к чемпионату мира 2026.
Национальные команды встретились на стадионе «Паркен» в столице Дании – Копенгагене.
Дания на протяжении всего матча давила на соперника и достигла желаемого результата: хозяева поля разгромили македонцев во второй половине игры.
Гости пропустили четыре мяча после перерыва и покинули квалификацию – 0:4.
Финальным соперником Дании в плей-офф станет сборная Чехии, в серии пенальти обыгравшая Ирландию. Решающая игра состоится 31 марта в Праге.
Чемпионат мира, квалификация. 26 марта
Плей-офф, полуфинал
Дания – Северная Македония – 4:0
Голы: Дамсгор, 49, Исаксен, 58, 59, Нергор, 76
Видео голов и обзор матча:
События матча
