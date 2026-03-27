  4. Дания – Северная Македония – 4:0. Разгром во 2-м тайме. Видео голов, обзор
27 марта 2026, 10:15 | Обновлено 27 марта 2026, 10:18
Смотрите видеообзор поединка плей-офф к чемпионату мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine.

26 марта состоялся матч между сборными Дании и Северной Македонии в рамках плей-офф к чемпионату мира 2026.

Национальные команды встретились на стадионе «Паркен» в столице Дании – Копенгагене.

Дания на протяжении всего матча давила на соперника и достигла желаемого результата: хозяева поля разгромили македонцев во второй половине игры.

Гости пропустили четыре мяча после перерыва и покинули квалификацию – 0:4.

Финальным соперником Дании в плей-офф станет сборная Чехии, в серии пенальти обыгравшая Ирландию. Решающая игра состоится 31 марта в Праге.

Чемпионат мира, квалификация. 26 марта

Плей-офф, полуфинал

Дания – Северная Македония – 4:0

Голы: Дамсгор, 49, Исаксен, 58, 59, Нергор, 76

Видео голов и обзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Норгаард (Дания), асcист Кристиан Эриксен.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Дания), асcист Виктор Фрохольдт.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Дания), асcист Миккель Дамсгор.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
