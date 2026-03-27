26 марта состоялся матч между сборными Дании и Северной Македонии в рамках плей-офф к чемпионату мира 2026.

Национальные команды встретились на стадионе «Паркен» в столице Дании – Копенгагене.

Дания на протяжении всего матча давила на соперника и достигла желаемого результата: хозяева поля разгромили македонцев во второй половине игры.

Гости пропустили четыре мяча после перерыва и покинули квалификацию – 0:4.

Финальным соперником Дании в плей-офф станет сборная Чехии, в серии пенальти обыгравшая Ирландию. Решающая игра состоится 31 марта в Праге.

Голы: Дамсгор, 49, Исаксен, 58, 59, Нергор, 76

Видео голов и обзор матча: