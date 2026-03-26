Квалификация ЧМ-2026. Полуфиналы плей-офф. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 26 марта проходят полуфинальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В плей-офф принимают участие 16 команды, которые разделены на 4 пути. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта в 21:45 на условно домашнем стадионе в Валенсии.

В случае победы – Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания, при этом команда Сергея Реброва проведет финальный матч матч плей-офф 31 марта тоже на условно домашнем стадионе в Валенсии.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

Плей-офф, 26 и 31 марта 2026 года

Полуфиналы плей-офф, 26.03.2026

19:00. Турция – Румыния

21:45. Дания – Северная Македония

21:45. Италия – Северная Ирландия

21:45. Польша – Албания

21:45. Словакия – Косово

21:45. Уэльс – Босния и Герцеговина

21:45. Украина – Швеция

21:45. Чехия – Ирландия

Финалы плей-офф, 31.03.2026

Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия

Украина / Швеция – Польша / Албания

Словакия / Косово – Турция / Румыния

Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония

Инфографика

19:00. Турция – Румыния

21:45. Дания – Северная Македония

21:45. Италия – Северная Ирландия

21:45. Польша – Албания

21:45. Словакия – Косово

21:45. Уэльс – Босния и Герцеговина

21:45. Украина – Швеция

21:45. Чехия – Ирландия