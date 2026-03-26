Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация ЧМ-2026. Полуфиналы плей-офф. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Уэльс
26.03.2026 21:45 - : -
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
26 марта 2026, 19:19 |
76
0

Вечером 26 марта проходят поединки квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 марта проходят полуфинальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В плей-офф принимают участие 16 команды, которые разделены на 4 пути. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта в 21:45 на условно домашнем стадионе в Валенсии.

В случае победы – Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания, при этом команда Сергея Реброва проведет финальный матч матч плей-офф 31 марта тоже на условно домашнем стадионе в Валенсии.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

Плей-офф, 26 и 31 марта 2026 года

Полуфиналы плей-офф, 26.03.2026

  • 19:00. Турция – Румыния
  • 21:45. Дания – Северная Македония
  • 21:45. Италия – Северная Ирландия
  • 21:45. Польша – Албания
  • 21:45. Словакия – Косово
  • 21:45. Уэльс – Босния и Герцеговина
  • 21:45. Украина – Швеция
  • 21:45. Чехия – Ирландия

Финалы плей-офф, 31.03.2026

  • Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
  • Украина / Швеция – Польша / Албания
  • Словакия / Косово – Турция / Румыния
  • Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем