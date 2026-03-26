26 марта на Кардифф Сити Стэдиум пройдет матч полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Уэльса и Боснии и Герцеговины. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Уэльс

Команда не так давно пережила свой пик, от прорыва на Евро-2016 и до долгожданного возвращения на чемпионат мира. Но турнир в Катаре стал последним для многолетнего лидера, Бэйла - а он именно что делал разницу. И как только Гарет завязал, как валлийцы не смогли пробиться на Евро, уступив по пенальти в решающем раунде стыков полякам.

Впрочем, сейчас, при Беллами как главном тренере, тоже неплохие результаты. Это и победа в своей группе Лиги Наций, когда набрали двенадцать очков, минимально опередив Турцию. И подтвердили свой уровень и в квалификации - уступили там фавориту, Бельгии, но при этом, набирая по два очка в среднем, опередила всех остальных, в том числе и Северную Македонию, став второй.

Босния и Герцеговина

Сборная только однажды сыграла на финальном турнире, как раз на мундиале, в далеком 2014-м году. Мешало категорическое неумение играть в стыковых матчах. Вот и в 2024-м году, открыв счет дома в матче плей-офф с Украиной, в итоге безвольно проиграли. А потом стали худшими в дивизионе А Лиги Наций, где взяли только два очка в шести поединках.

Где команда смогла неплохо проявить себя, это в квалификации на чемпионат мира. Даже пыталась навязать борьбу за лидерство в Австрии, но в итоге закончили с семнадцатью очками вторыми - фаворит набрал на два больше. При этом уверенно, на четыре балла, опередили котирующуюся выше Румынию. Впрочем, это отправило Джеко и компанию в очередной для них плей-офф.

Статистика личных встреч

А ведь пока что валлийцы ни разу не выигрывали! В товарищеских поединках, 2003-го и 2012-го, была ничья и их поражение. Да и в отборе на Евро-2016 боснийцы взяли четыре очка из шести возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в первую победу британцев над этим соперником. Согласимся и поставим на то, что хозяева выиграют в основное время (коэффициент - 1,96).