26.03.2026 21:45 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти
Чемпионат мира27 марта 2026, 23:15 | Обновлено 27 марта 2026, 23:34
Уэльс – БиГ – 1:1 (пен. – 2:4). С голом Джеко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка квалификации чемпионата мира
В четверг, 26 марта, состоялся полуфинал квалификации чемпионата мира между сборными Уэльса и Боснии и Герцеговины.
Победитель был определен в серии пенальти.
В основное время и в овертаймах команды сильнейшего не определили. 11-метровые точнее исполнила команда Боснии и Герцеговины, за счет чего вышла в финал квалификации, где сыграет с Италией.
ЧМ-2026. Плей-офф квалификации, полуфинал
Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1 (пенальти – 2:4)
Голы: Джеймс, 51 – Джеко, 86
Видео голов и обзор матча:
События матча
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Башич (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Уэльс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Амир Хаджиахметович (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марк Харрис (Уэльс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Харис Табакович (Босния и Герцеговина).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина), асcист Керим Алайбегович.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Уэльс).
