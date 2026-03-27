Уэльс – БиГ – 1:1 (пен. – 2:4). С голом Джеко. Видео голов и обзор матча

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинал квалификации чемпионата мира между сборными Уэльса и Боснии и Герцеговины.

Победитель был определен в серии пенальти.

В основное время и в овертаймах команды сильнейшего не определили. 11-метровые точнее исполнила команда Боснии и Герцеговины, за счет чего вышла в финал квалификации, где сыграет с Италией.

ЧМ-2026. Плей-офф квалификации, полуфинал

Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1 (пенальти – 2:4)

Голы: Джеймс, 51 – Джеко, 86

