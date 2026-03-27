  4. Уэльс – БиГ – 1:1 (пен. – 2:4). С голом Джеко. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
27 марта 2026, 23:15 | Обновлено 27 марта 2026, 23:34
Смотрите видеообзор поединка квалификации чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Боснии и Герцеговины

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинал квалификации чемпионата мира между сборными Уэльса и Боснии и Герцеговины.

Победитель был определен в серии пенальти.

В основное время и в овертаймах команды сильнейшего не определили. 11-метровые точнее исполнила команда Боснии и Герцеговины, за счет чего вышла в финал квалификации, где сыграет с Италией.

ЧМ-2026. Плей-офф квалификации, полуфинал

Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1 (пенальти – 2:4)

Голы: Джеймс, 51 – Джеко, 86

Видео голов и обзор матча:

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Башич (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Уэльс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Амир Хаджиахметович (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марк Харрис (Уэльс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Харис Табакович (Босния и Герцеговина).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина), асcист Керим Алайбегович.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Уэльс).
По теме:
Эксперт: «Сборную Украины спасет только такой тренер, как Жозе Моуринью»
Сборная Уругвая под финальный свисток прервала победную серию Англии
Игрок сборной Швеции выступил с дерзким заявлением после матча с Украиной
сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Уэльса по футболу видео голов и обзор Эдин Джеко Даниэль Джеймс ЧМ-2026 по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Футбол | 27 марта 2026, 14:16 104
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины

У национальной сборной Украины будет новый тренер

Цыганков и Ванат шокировали своим решением после фиаско от Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 22:02 0
Цыганков и Ванат шокировали своим решением после фиаско от Швеции
Цыганков и Ванат шокировали своим решением после фиаско от Швеции

Оба закрыли комментарии в Instagram

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Футбол | 27.03.2026, 07:24
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 08:58
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 27.03.2026, 20:14
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Популярные новости
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 443
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 78
Футбол
Усик назвал своего преемника в хевивейте. Он станет абсолютным чемпионом
Усик назвал своего преемника в хевивейте. Он станет абсолютным чемпионом
26.03.2026, 04:02 1
Бокс
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
ФЬЮРИ: «Этот супертяж просто пройдет сквозь него. Ему придет конец»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж просто пройдет сквозь него. Ему придет конец»
26.03.2026, 01:02
Бокс
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 14
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 67
Футбол
