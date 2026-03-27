Уэльс и БиГ в серии пенальти определили финалиста отбора ЧМ-2026

В четверг, 26 марта 2026 года, состоялся полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между национальными сборными Уэльса и Боснии и Герцеговины.

Игра прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити Стедиум» и завершилась со счетом 1:1 в основное и дополнительное время. В серии пенальти со счетом 4:2 сильнее оказались боснийцы.

Интересно, что сборная Боснии и Герцеговины сумела спастись от поражения в основное время лишь благодаря голу ветерана-нападающего Эдина Джеко на 86-й минуте встречи.

В финале плей-офф сборная Боснии и Герцеговины сыграет с Италией.

Чемпионат мира 2026. Отборочный турнир, полуфинал, 26 марта

Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1 (2:4)

Голы: Джеймс, 51 – Джеко, 86

Видеообзор

Getty Images/Global Images Ukraine

