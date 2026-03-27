26.03.2026 21:45 – FT 1 : 1
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
27 марта 2026, 01:13 | Обновлено 27 марта 2026, 01:27
Уэльс и БиГ в серии пенальти определили финалиста отбора ЧМ-2026

Матч завершился со счетом 1:1 (4:2 по пенальти) в пользу Боснии и Герцеговины

В четверг, 26 марта 2026 года, состоялся полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между национальными сборными Уэльса и Боснии и Герцеговины.

Игра прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити Стедиум» и завершилась со счетом 1:1 в основное и дополнительное время. В серии пенальти со счетом 4:2 сильнее оказались боснийцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интересно, что сборная Боснии и Герцеговины сумела спастись от поражения в основное время лишь благодаря голу ветерана-нападающего Эдина Джеко на 86-й минуте встречи.

В финале плей-офф сборная Боснии и Герцеговины сыграет с Италией.

Чемпионат мира 2026. Отборочный турнир, полуфинал, 26 марта
Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1 (2:4)
Голы: Джеймс, 51 – Джеко, 86

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Башич (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Уилсон (Уэльс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Амир Хаджиахметович (Босния и Герцеговина).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Марк Харрис (Уэльс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Харис Табакович (Босния и Герцеговина).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина), асcист Керим Алайбегович.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Уэльс).
Der Gartenzwerg
Це той грізний Уельс, який нас взув чотири роки тому за допомогою Ярмоли?
