Уэльс и БиГ в серии пенальти определили финалиста отбора ЧМ-2026
Матч завершился со счетом 1:1 (4:2 по пенальти) в пользу Боснии и Герцеговины
В четверг, 26 марта 2026 года, состоялся полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между национальными сборными Уэльса и Боснии и Герцеговины.
Игра прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити Стедиум» и завершилась со счетом 1:1 в основное и дополнительное время. В серии пенальти со счетом 4:2 сильнее оказались боснийцы.
Интересно, что сборная Боснии и Герцеговины сумела спастись от поражения в основное время лишь благодаря голу ветерана-нападающего Эдина Джеко на 86-й минуте встречи.
В финале плей-офф сборная Боснии и Герцеговины сыграет с Италией.
Чемпионат мира 2026. Отборочный турнир, полуфинал, 26 марта
Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1 (2:4)
Голы: Джеймс, 51 – Джеко, 86
