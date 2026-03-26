Сетка плей-офф. Из 16 европейских команд путевки на ЧМ получат 4 сборные
Сборная Украины сыграет с Швецией, а затем с Польшей или Албанией
26 марта состоятся полуфинальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Победители 8 пар затем, 31 марта, разыграют 4 путевки на чемпиинат мира
В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций. Все 16 участников разделены на 4 пути. В каждом пути состоится один полуфинал и один финал. Полуфиналы назначены на 26 марта, финалы – на 31 марта 2026 года.
Соперником Украины в полуфинале плей-офф станет Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта в 21:45 на условно домашнем стадионе в Валенсии.
В случае победы – Украина сыграет за путевку на ЧМ с победителем пары Польша – Албания, при этом команда Сергея Реброва проведет финальный матч матч плей-офф 31 марта тоже на условно домашнем стадионе в Валенсии.
Команды, потерпевшие поражение в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеские встречи друг с другом. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
Плей-офф, 26 и 31 марта 2026 года
Полуфиналы плей-офф, 26.03.2026
Путь A
- 21:45. Италия – Северная Ирландия
- 21:45. Уэльс – Босния и Герцеговина
Путь B
- 21:45. Украина – Швеция
- 21:45. Польша – Албания
Путь C
- 19:00. Турция – Румыния
- 21:45. Словакия – Косово
Путь D
- 21:45. Дания – Северная Македония
- 21:45. Чехия – Ирландия
Финалы плей-офф, 31.03.2026
- Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
- Украина / Швеция – Польша / Албания
- Словакия / Косово – Турция / Румыния
- Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония
Сетка плей-офф
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
