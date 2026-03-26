  4. Дания разгромила Северную Македонию и сразится за выход на чемпионат мира
26 марта 2026, 23:41 | Обновлено 26 марта 2026, 23:54
121
0

Дания разгромила Северную Македонию и сразится за выход на чемпионат мира

Дамсгор, Нергор и дубль Исаксена помогли команде Брайана Римера одолеть соперника

26 марта 2026, 23:41 | Обновлено 26 марта 2026, 23:54
121
0
Дания разгромила Северную Македонию и сразится за выход на чемпионат мира
В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч в плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Дании и Северной Македонии. Хозяева одолели соперника со счетом 4:0.

Результативными ударами в составе норвежской команды отметились Миккель Дамсгор, Густав Исаксен, который оформил дубль, и Кристиан Нергор.

В решающем противостоянии, которое пройдет 31 марта, команда Дании сыграет против Чехии или Ирландии в битве за путевку на чемпионат мира.

Чемпионат мира, квалификация. 26 марта

Плей-офф, полуфинал

Дания – Северная Македония – 4:0

Голы: Дамсгор, 49, Исаксен, 58, 59, Нергор, 76

