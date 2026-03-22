Александр РЯБОКОНЬ: «Нужно создавать больше моментов»

В матче 19-го тура Первой лиги «Левый Берег» сыграл вничью 0:0 с «Прикарпатьем». Итог матча подвел главный тренер киевского клуба Александр Рябоконь.

– Сухие нули в Ивано-Франковске. По-вашему, чего не хватило вашей команде для победы? Ну и краткий анализ игры?

– В целом, контролировали ситуацию на поле, создали не так много, но моменты были. Реализация немного подвела. Поле, погода, все способствовало хорошему футболу.

– По вашему мнению, все ли удалось вашей команде?

– Нам не удалось главного – забить. Моменты создавали, наверное, недостаточно. Надо больше создавать, тогда возможно больше забьем. Очень много матчей сыграли уже официальных и товарищеских – в каждой игре, буквально в каждой игре забивали. А вот когда было нужно – не удалось.

– Видимо, замены не столько усилили игру, насколько вы себе планировали?

– Возможно, вы правы.