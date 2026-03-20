В субботу, 21 марта, состоится поединок 19-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 14.15.

Прикарпатье

Достаточно контрастные результаты демонстрировал Ивано-Франковский клуб в первой половине сезона. За 18 туров национальной лиги «Прикарпатью» удалось набрать 25 баллов, благодаря которым клуб находится на 6-й позиции общего зачета. Однако расстояние от топ-5 уже достаточно ощутимо – 9 очков.

Из Кубка Украины коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Дангоффу» в серии пенальти.

Левый Берег

А вот прошлогодний участник Премьер-лиги своей игрой доказывает желание вернуться в высший дивизион. За 18 туров Первой лиги киевлянам удалось набрать 39 очков, пока позволяют им находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от лидера «Буковины» уже заоблачное – 12 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «Левый Берег» также не удивил, вылетев на стадии 1/16 финала от «Виктории Сумы».

Личные встречи

В общей сложности команды встречались между собой трижды – в Первой лиге сезонов 2023/24 и 2025/26. 2 раза победил «Левый Берег», а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Левый Берег» пропустил 12 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Беспроигрышная серия «Левого Берега» перед зимним перерывом длилась 12 поединков. За это время киевляне одержали 9 побед и трижды сыграли вничью.

А вот «Прикарпатье» пропустило 21 мяч в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди 6-ти лучших команд таблицы.

Прогноз

В первой половине сезона «Левый Берег» выглядел очень уверенно, думаю, им удастся начать 2026 год с победы. Поэтому я поставлю на выигрыш гостей (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).