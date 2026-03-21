Прикарпатье – Левый Берег – 0:0. Весенние нули на табло. Видеообзор матча

В матче 19-го тура Первой лиги «Прикарпатье» принимало «Левый Берег». Команды не смогли реализовать свои моменты и завершили поединок нулевой ничьей.

Небольшим преимущество было на стороне «Левого Берега». Подопечные Александра Рябоконя создали больше моментов, но выжать из них хотя бы один гол так не смогли.

В итоге на табло так и остались нули. Отставание «Левого Берега» от «Буковины» увеличилось до 11 очков.

Первая лига. 19-й тур. Ивано-Франковск. 21 марта

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Левый Берег» (Киев) – 0:0

