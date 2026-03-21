Подписали мировую. Прикарпатье и Левый Берег сильнейшего не определили

В субботу, 21 марта, состоялся матч 19-го тура Первой лиги «Прикарпатье» – «Левый Берег». Команды так и не смогли открыть счет.

Матч проходил с небольшим преимуществом «Левого Берега». Подопечные Александра Рябоконя создали больше моментов, но выжать из них максимум не смогли.

В результате на табло так и остались нули. Отставание «Левого Берега» от «Буковины» увеличилось до 11 очков.

Первая лига. 19-й тур. Ивано-Франковск. 21 марта

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Левый Берег» (Киев) – 0:0

