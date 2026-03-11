Пришлось спасаться с пенальти. Барселона едва устояла на поле Ньюкасла

Когда английскому «Ньюкаслу» по итогам жеребьевки предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА выпало сыграть против азербайджанского «Карабаха», многие из болельщиков понимали, что это фактически билет в следующий этап турнира для «сорок». Команда Эдди Хау играть с судьбой не стала и спокойно использовала этот билет. А вот дальше уже был еще один жеребьевка, и здесь английскому коллективу попалась на пути сама каталонская «Барселона».

Чрезвычайно сложный соперник, но не безгрешный, как показывает практика текущего сезона для коллектива Ханса-Дитера Флика. Да и не любят «блаугранас» наведываться на Британские острова, судя по статистике этих выездов. Поэтому перед первой игрой на «Сент-Джеймс Парк» вряд ли нашлись бы отчаянные, которые гарантировали бы гостевому клубу успех. И эти предсказания сложной игры для «Барсы» полностью оправдали себя.

Потому что Флик на самом деле понимал замысел визави за тренерским мостиком, когда тот выставил чрезвычайно быструю линию атаки с первых минут. Поэтому «Барселона» просто не могла позволить себе играть на чужом поле с традиционно высокой линией обороны, на чем ее ловили уже едва ли не каждый соперник в этом сезоне. А когда каталонцы вынужденно начинают разыгрывать мяч из глубины, то их атаки явно теряют в скорости и изобретательности.

Из-за этого и получился этот матч таким, каким он получился – полным борьбы и таким, который скорее происходит по выгодному для «Ньюкасла» сценарию. Хозяева постоянно поджимали своих оппонентов, зарабатывали кучу стандартов, выполняли немало фланговых подач, и все ради того, чтобы использовать преимущество габаритов. И хотя моменты у «сорок» возникали достаточно стабильно еще в первом тайме, «Барселона» даже почти пешком создала отнюдь не худший шанс для Фермина, но тот бесхитростно пробил в Рамсдейла с выгодной позиции.

Понятно, что болельщиков «Барсы» такой футбол их команды радовать не мог, а особенно во втором тайме, когда линия защиты каталонцев стала уже невыносимо низкой. Но все ради того, чтобы банально удержаться от пропущенных мячей. А впереди условный Левандовски всегда мог воспользоваться контратакой от Ямала, как это было на 66 минуте на левом фланге, вот только и завершать подобные выпады нужно также точными ударами при таком сценарии игры.

Давление «Ньюкасла» при этом постепенно увеличивалось и достигло пика как раз в конце матча. На 86 минуте Араухо не был на своей позиции в обороне во время подачи Мерфи с правого фланга, потому что до этого получил повреждение в чужой штрафной во время стандарта, а Рафинья банально не усмотрел за Барнсом, предоставив тому возможность расстрелять ворота с близкого расстояния.

Времени на отыгрыш почти не оставалось. Но это для стандартной команды, а не для коллектива Флика, который работает до последней секунды. Вот и решился Ольмо уже в компенсированное время в чужой штрафной крутить поперек Тиаву, который потерял равновесие и в итоге сбил соперника. Ямал этим подарком в виде пенальти воспользовался ударом низом в левый угол, так что уже в этой паре придется начинать с самого начала. Только основного времени дуэли будет в два раза меньше.

Чуть больше чем через неделю, 18 марта, на «Камп Ноу» состоится ответный матч между этими двумя командами.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

«Ньюкасл» – «Барселона» - 1:1

Голы: Барнс, 86 – Ямал, 90+6 (пен.)

Предупреждения: Тонали, 34, Уиллок, 90+4 – Канселу, 68

«Ньюкасл»: Рамсдейл – Холл, Берн, Тиав, Трипьер (Ливраменто, 67) – Жоэлинтон, Тонали, Рэмзи – Барнс (Уиллок, 90), Осула (Гордон, 67), Эланга (Дж. Мерфи, 67).

«Барселона»: Ж. Гарсия – Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо (Эспарт, 88) – Берналь (Касадо, 73), Педри (Ольмо, 70) – Рафинья, Фермин (Торрес, 88), Ямал – Левандовски (Рашфорд, 70).

Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия).

Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл).

Удары (в створ) – 16 (4) : 9 (2)

Угловые – 9:4

Оффсайды – 6:1

Температура: 11°C