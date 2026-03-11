ФЛИК: «Он устал после длинного рывка и не успел вернуться в нужный момент»

Главный тренер Барселоны Ханси Флик провел пресс-конференцию после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Ньюкасла (1:1):

– Что команде нужно улучшить в ответном матче, чтобы пройти дальше?

– С мячом мы сыграли не очень хорошо. Мы слишком часто теряли мяч, допускали простые ошибки. А это как раз то, чего обычно хочет Ньюкасл. Когда они получают мяч, их переходы в атаку очень опасны: у них много динамики, очень быстрые игроки. Поэтому было непросто. Но больше всего мне понравилось то, что команда оборонялась вместе. В защите сегодня мы сыграли действительно очень хорошо.

– Учитывая все травмы и проблемы, а также то, что Эрик Гарсия неожиданно не попал в стартовый состав – считаете ли вы ничью хорошим результатом в этих обстоятельствах?

– Еще перед матчем, когда вы меня спрашивали, я говорил, что при счете 1:1 буду доволен. Так что, по сути, я могу сказать только это. Конечно, у нас нет оправданий. Мы просто не хотели рисковать с Эриком, потому что он очень важный для нас игрок и может играть на разных позициях. Поэтому я решил не рисковать. Но у нас достаточно игроков, и вы могли видеть, что когда Хави [Эспарт] вышел на поле, он сразу хорошо вошел в игру. Он сразу был в эпизодах, выигрывал единоборства один в один. Именно это я и хочу видеть, и я действительно доволен этим.

– Сегодня игра была очень интенсивной. Как вы оцениваете игру Рональда и Марка после их паузы?

– Да, матч был очень интенсивным. Рональд не играл так много в последнее время, у него была длительная пауза. У Марка Берналя похожая ситуация. Поэтому они должны прибавлять постепенно, шаг за шагом. И они будут прибавлять – это важно для нас. Они будут постепенно выходить на лучший уровень. Это непросто, потому что атмосфера здесь была фантастической. Соперник тоже сыграл очень хорошо. Как я уже говорил, у них много динамики и очень быстрые игроки. Нужно постоянно быть на сто процентов сосредоточенными. И в обороне мы справились очень хорошо.

– Почему команде было так трудно выходить из-под давления соперника?

– Как я уже говорил, это было непросто. Мы допускали слишком много ошибок. Когда у нас получалось контролировать мяч, играть становилось намного легче. Но таких отрезков было не так много. Нам нужно это принять, но на следующей неделе мы должны сыграть намного лучше.

– Почему Рональд сыграл на этой позиции [правый защитник]?

– Он сделал свою работу. Мы не хотели сильно менять позиции в составе. Поэтому было понятно, что в центре защиты будут играть Кубарси и Жерар. Я спросил Рональда, сможет ли он сыграть на этой позиции, и он сказал, что да. Думаю, он справился хорошо. В конце было видно, что он устал после длинного рывка и не успел вернуться в нужный момент. Но в штрафной у нас все равно было достаточно игроков, чтобы контролировать этот навес. Нужно признать, что соперник тоже заслужил этот гол. Но я рад, что мы забили и вернулись в игру.

– Несмотря на то что игра команды сегодня была не лучшей, защита сыграла очень уверенно. Как вы это оцениваете?

– У нас молодая команда. Особенно два центральных защитника проводят отличную работу, и не только сегодня – в последних матчах тоже. Очень приятно видеть, как они прогрессируют и как взаимодействуют друг с другом. Это действительно хорошо. Но нам все равно нужно улучшать игру. У нас большой потенциал, и мы должны его использовать. Мы должны становиться лучше – и мы это сделаем.

– Как команда будет готовиться к следующему матчу?

– Сейчас игрокам нужно восстановиться. Их задача – отдохнуть и хорошо подготовиться к следующей игре. В воскресенье у нас следующий матч, поэтому есть несколько дней на подготовку. Выходных нет, но это нормально. Когда играешь на таком уровне – Лига чемпионов, Ла Лига – это нормально, что матчи проходят каждые три-четыре дня. Мы должны адаптироваться и правильно работать между играми.

– Почему вы заменили Педри?

– Мы должны правильно распределять игровое время. С Педри нужно быть осторожными. В этом сезоне у него уже было две травмы, и он только недавно вернулся. Конечно, все хотят, чтобы он играл, потому что он игрок, который контролирует мяч и может выходить из-под прессинга. Но мы заранее решили: около 60–65 минут – и потом замена. Поэтому мы так и сделали, независимо от результата. Мы доверяем каждому игроку. Возможно, к концу мы немного устали, но это был очень интенсивный матч – в такой атмосфере и против такой команды. Но мне очень понравилось то, что я увидел в обороне. А вот с мячом мы должны играть намного лучше.

Ответный матч между Барселоном и Ньюкаслом запланирован на 18 марта на стадионе Камп Ноу в Каталонии (19:45).

Видеозапись пресс-конференции Ханси Флика

Видеообзор матча Ньюкасл – Барселона (1:1)

Фото. Пресс-конференция Ханси Флика

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine