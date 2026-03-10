Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Ньюкасл
10.03.2026 22:00
Барселона
Лига чемпионов
10 марта 2026, 21:57 | Обновлено 10 марта 2026, 22:24
1

Ньюкасл – Барселона. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Ньюкасл – Барселона. Текстовая трансляция. LIVE
Коллаж Sport.ua

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Первый матч.

«Ньюкасл» – «Барселона» - 0:0

«Ньюкасл»: Рамсдейл – Холл, Берн, Тиав, Трипьер – Жоэлинтон, Тонали, Рэмзи – Барнс, Осула, Эланга.

Запасные: Поуп, Радди, Гаррис, Ботман, Висса, Гордон, Ливраменто, Дж. Мерфи, Вольтемаде, Уиллок, А. Мерфи, Нив.

«Барселона»: Ж. Гарсия – Канселу, Мартин, Кубарси, Араухо – Берналь, Педри – Рафинья, Фермин, Ямал – Левандовски.

Запасные: Щесны, Кочен, Гави, Торрес, Рашфорд, Касадо, Ольмо, Э. Гарсия, Бардагжи, Кортес, Эспарт, Маркес.

Арбитр: Марко Гуида (Помпеи, Италия).

Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл).

Во вторник, 10-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ньюкасл» и каталонская «Барселона». Матч пройдет в Ньюкасле, на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк», начало в 22:00.

Позиции команды Ханса-Дитера Флика в этом сезоне выглядят уже не настолько неприступно, как в прошлой кампании, и коллектив Эдди Хау попытается этим воспользоваться. Тем более, что вояжи в Англию у «Барселоны» всегда выдаются сложными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ньюкасл» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Ньюкасл
10 марта 2026 -
22:00
Барселона
Барселона Ньюкасл Лига чемпионов Ньюкасл - Барселона текстовая трансляция
