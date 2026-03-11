Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Ньюкасл
10.03.2026 22:00 – FT 1 : 1
Барселона
Лига чемпионов
11 марта 2026, 01:09 |
Ньюкасл – Барселона – 1:1. Драма последних минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26

Ньюкасл – Барселона – 1:1. Драма последних минут. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта Ньюкасл и Барселона провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Сент-Джеймс Парк. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 86-й минуте сорок вперед вывел Харви Барнс. От поражения сине-гранатовых на 90+6-й спас Ламин Ямаль, который реализовал пенальти.

Ответный поединок состоится 18 марта на Камп Ноу (19:45).

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 10 марта

Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Барнс, 86 – Ямаль, 90+6 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Барнс, 86 мин.

ГОЛ! 1:1 Ямаль, 90+6 мин.

События матча

90’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Ламин Ямал (Барселона).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл), асcист Джейкоб Мёрфи.
По теме:
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф ЛЧ достигла 21 матча
Барселона в очередной раз обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Ньюкасл Барселона Ньюкасл - Барселона видео голов и обзор Лига чемпионов Ламин Ямаль пенальти Харви Барнс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
