Ньюкасл – Барселона – 1:1. Драма последних минут. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26
10 марта Ньюкасл и Барселона провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Команды сыграли на стадионе Сент-Джеймс Парк. Встреча завершилась со счетом 1:1.
На 86-й минуте сорок вперед вывел Харви Барнс. От поражения сине-гранатовых на 90+6-й спас Ламин Ямаль, который реализовал пенальти.
Ответный поединок состоится 18 марта на Камп Ноу (19:45).
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала
Первый матч. 10 марта
Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:1
Голы: Барнс, 86 – Ямаль, 90+6 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Барнс, 86 мин.
ГОЛ! 1:1 Ямаль, 90+6 мин.
События матча
