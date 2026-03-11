10 марта Ньюкасл и Барселона провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Сент-Джеймс Парк. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 86-й минуте сорок вперед вывел Харви Барнс. От поражения сине-гранатовых на 90+6-й спас Ламин Ямаль, который реализовал пенальти.

Ответный поединок состоится 18 марта на Камп Ноу (19:45).

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала

Первый матч. 10 марта

Ньюкасл (Англия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Барнс, 86 – Ямаль, 90+6 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Барнс, 86 мин.

ГОЛ! 1:1 Ямаль, 90+6 мин.