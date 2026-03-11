Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Ямаль реализовал пенальти на 90+6-й и вырвал ничью для Барселоны
Лига чемпионов
11 марта 2026, 00:07 | Обновлено 11 марта 2026, 00:47
216
0

ВИДЕО. Как Ямаль реализовал пенальти на 90+6-й и вырвал ничью для Барселоны

Каталонцы избежали поражение от Ньюкасла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2026, 00:07 | Обновлено 11 марта 2026, 00:47
216
0
ВИДЕО. Как Ямаль реализовал пенальти на 90+6-й и вырвал ничью для Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона спасла ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Ньюкасла (1:1).

На 90+6-й минуте 18-летний форвард каталонцев Ламин Ямаль реализовал пенальти – сине-гранатовые избежали поражения на Сент-Джеймс Парк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил 11-метровый после того, как Малик Тшау сфолил на Дани Ольмо в штрафной площади сорок.

Ямаль забил четвертый гол в текущем сезоне ЛЧ. На его счету также четыре ассиста.

❗️ ВИДЕО. Как Ямаль реализовал пенальти на 90+6-й и вырвал ничью для Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Тренер Ньюкасла назвал матч против Барселоны одним из лучших
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. 6 мячей от Баварии, 5 голов от Атлетико
Беспроигрышная домашняя серия Атлетико в плей-офф ЛЧ достигла 21 матча
Малик Тшау видео голов и обзор Ламин Ямаль Дани Ольмо пенальти Лига чемпионов Барселона Ньюкасл Ньюкасл - Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
Футбол | 10 марта 2026, 19:55 31
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара

Переговоры арбитров в матче Полесья и Динамо

Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Другие виды | 10 марта 2026, 13:30 0
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho

Аонишики Арата сделал второй шаг на решающем этапе пути к завоеванию ранга йокодзуны

Источник: Металлист 1925 оформил горячий трансфер
Футбол | 11.03.2026, 00:02
Источник: Металлист 1925 оформил горячий трансфер
Источник: Металлист 1925 оформил горячий трансфер
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Футбол | 10.03.2026, 16:23
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Футбол | 10.03.2026, 15:35
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Шовковский получил предложение от иностранного клуба. Решение принято
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
Жирона нашла замену Артему Довбику. Купят еще одного украинца
09.03.2026, 05:32 1
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 52
Футбол
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
Мирон Маркевич ответил Усику, поддерживающему Бубку
09.03.2026, 07:27 15
Футбол
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Ужас нашего футбола, в шоке». Коуч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
09.03.2026, 08:11 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем