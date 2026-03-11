Барселона спасла ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Ньюкасла (1:1).

На 90+6-й минуте 18-летний форвард каталонцев Ламин Ямаль реализовал пенальти – сине-гранатовые избежали поражения на Сент-Джеймс Парк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил 11-метровый после того, как Малик Тшау сфолил на Дани Ольмо в штрафной площади сорок.

Ямаль забил четвертый гол в текущем сезоне ЛЧ. На его счету также четыре ассиста.

❗️ ВИДЕО. Как Ямаль реализовал пенальти на 90+6-й и вырвал ничью для Барселоны

