ВИДЕО. Как Ямаль реализовал пенальти на 90+6-й и вырвал ничью для Барселоны
Каталонцы избежали поражение от Ньюкасла в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Барселона спасла ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 против Ньюкасла (1:1).
На 90+6-й минуте 18-летний форвард каталонцев Ламин Ямаль реализовал пенальти – сине-гранатовые избежали поражения на Сент-Джеймс Парк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Рефери назначил 11-метровый после того, как Малик Тшау сфолил на Дани Ольмо в штрафной площади сорок.
Ямаль забил четвертый гол в текущем сезоне ЛЧ. На его счету также четыре ассиста.
❗️ ВИДЕО. Как Ямаль реализовал пенальти на 90+6-й и вырвал ничью для Барселоны
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Переговоры арбитров в матче Полесья и Динамо
Аонишики Арата сделал второй шаг на решающем этапе пути к завоеванию ранга йокодзуны